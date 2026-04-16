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alzheimer Justiça autoriza interdição de ex-presidente FHC a pedido da família FHC foi diagnosticado com Alzheimer e enfrenta a doença em estágio avançado.

A Justiça de São Paulo autorizou a interdição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), de 94 anos, após pedido da família. A decisão, publicada na quarta-feira (15) é assinada pela juíza Ana Lúcia Xavier Goldman, da 2ª Vara da Família e Sucessões.

Na petição, a qual o Estadão teve acesso, a solicitação foi feita pelos três filhos do ex-presidente por conta do agravamento do quadro de saúde. FHC foi diagnosticado com Alzheimer e enfrenta a doença em estágio avançado.

De acordo com o documento, Paulo Henrique Cardoso, filho mais velho de FHC, que já estava à frente dos cuidados com o pai e da gestão das finanças e bens, passa a ser o responsável legal pelos atos civis do ex-presidente.

A nomeação é baseada em laudos médicos anexados à petição. O pedido, assinado pelos advogados Caetano Berenguer, Henrique Ávila, Fabiano Robalinho Cavalcanti, Gabriel Spuch e Bruno Sanders, destaca a relação de confiança entre o pai e os filhos, que já estavam como responsáveis legais por meio de uma procuração. O caso é acompanhado pelo Ministério Público.



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