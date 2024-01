A- A+

PERNAMBUCO Justiça autoriza prorrogação do emprego da Força Penal Nacional em Pernambuco A operação terá apoio logístico e a supervisão dos órgãos de administração penitenciária e segurança pública do Estado

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a prorrogação do emprego da Força Penal Nacional, por mais 60 dias, no Estado de Pernambuco. A Portaria com a determinação está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 25.

Leia também • Opositor russo Navalny diz que está "bem" após transferência para colônia penal no Ártico • Justiça mantém ação penal contra ex-vereador Gabriel Monteiro

A Força Penal Nacional terá atuação em apoio ao governo estadual para exercer atividades de instrução, adestramento, nivelamento de procedimentos e apoio nos serviços de guarda, vigilância e custódia de presos, no período de 21 de janeiro a 20 de março de 2024. A Força Penal Nacional terá atuação em apoio ao governo estadual para exercer atividades de instrução, adestramento, nivelamento de procedimentos e apoio nos serviços de guarda, vigilância e custódia de presos, no período de 21 de janeiro a 20 de março de 2024.

Veja também

investigação Operação First Mile: Sob Bolsonaro, Abin fez R$ 31 milhões em compras secretas