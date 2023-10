Justiça bloqueia contas da esposa de Ciro Gomes em processo movido por José Serra há mais de 20 anos

A- A+

A 20ª Vara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou o bloqueio das contas bancárias de Giselle Bezerra, esposa de Ciro Gomes (PDT), para que se cumpra uma condenação do marido por danos morais. O pedetista é cobrado por uma indenização ao ex-governador de São Paulo José Serra (PSDB). Em 2002, quando os dois disputavam a Presidência, Ciro deu entrevista ao jornal "Folha de S.Paulo" com acusações sem provas.

– Meu adversário é o candidato dos grandes negócios e das negociatas, da manipulação despudorada do espaço público, do dinheiro público para fins eleitorais – disse à época.

No mesmo ano, Serra entrou com um processo contra ele por danos morais, que já foi vencido pelo entendimento de que sua honra foi ferida. O valor inicial da causa era de R$ 10 mil, mas passou a R$ 447 mil ao longo dos anos. A condenação já transitou em julgado e não há possibilidade de recurso. O casal, contudo, ainda pode questionar o bloqueio das contas de Giselle.

Em 25 de setembro, a juíza Elaine Faria Evaristo proferiu a última decisão. Nela, a magistrada alega que Ciro transferiu parte do valor da venda de imóvel avaliado em R$ 560.949,79 para a sua esposa, como uma forma de esconder seu patrimônio.

"É incontroverso que o executado vive em união estável com Giselle Bezerra (...) Isto porque o que se pretende, neste momento, é o bloqueio da conta bancária da companheira, pois nela foi depositado parte do valor recebido em razão da venda de imóvel do executado. (...) Assim, embora o executado alegue que o regime aplicável às suas relações patrimoniais é o da separação total de bens, a medida requerida objetiva o bloqueio de seu patrimônio e não de sua companheira", diz a juíza em trecho.

