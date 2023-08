Justiça chilena condena sete militares da reserva por assassinato na ditadura

A- A+

A Suprema Corte condenou sete militares da reserva a penas de até 25 anos de prisão pelo sequestro e assassinato do cantor e compositor Víctor Jara, poucos dias após o início da ditadura de Augusto Pinochet em 11 de setembro de 1973.

Em uma decisão unânime, nas duas semanas do 50º aniversário do golpe de Estado que derrubou o socialista Salvador Allende, o tribunal máximo do país condenou sete oficiais da reserva do Exército do Chile a penas de 8 a 25 anos de prisão pelo assassinato de Jara, uma das vozes mais reconhecidas da música popular da América Latina.

A sentença, em resposta a um recurso apresentado pelos acusados, também considera a morte e o sequestro do ex-diretor de prisões Littré Quiroga, que esteve detido junto com Jara no que então foi chamado de Estádio Chile, no centro de Santiago, para onde alguns os opositores foram levados após a instalação do regime de Pinochet.

A decisão impôs 15 anos de prisão pelos homicídios de Jara e Littré, e 10 anos por ambos os sequestros, aos oficiais da reserva do Exército Raúl Jofré, Edwin Dimter, Nelson Haase, Ernesto Bethke, Juan Jara e Hernán Chacón, e oito anos como cúmplice de Rolando Melo.

Os condenados têm entre 73 e 85 anos e todos estão em liberdade.

Militante do Partido Comunista, Jara foi torturado e assassinado com 44 tiros após ser detido na Universidade Técnica do Estado, onde lecionava, dias após o golpe.

Littré Quiroga foi diretor nacional de prisões e também militante do Partido Comunista. Seu corpo, também com sinais de tortura, foi encontrado ao lado do corpo de Víctor Jara em um terreno próximo a uma ferrovia.

