Condenação Justiça condena envolvidos em atentado a bomba no aeroporto de Brasília De acordo com a decisão, George Washington de Oliveira Sousa e Alan Diego dos Santos Rodrigues deverão cumprir penas de nove anos e quatro meses e de cinco anos e quatro meses, respectivamente

O juiz Osvaldo Tovani, da 8ª Vara Criminal de Brasília, condenou os três envolvidos no atentado a bomba ocorrido no aeroporto, em dezembro do ano passado.

De acordo com a decisão, George Washington de Oliveira Sousa e Alan Diego dos Santos Rodrigues deverão cumprir penas de nove anos e quatro meses e de cinco anos e quatro meses, respectivamente.

