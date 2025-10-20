A- A+

justiça Justiça dá 5 dias para redes derrubarem posts com fake news ligando irmão de Lula a rombos no INSS Decisão emitida no Tribunal de Justiça de São Paulo obriga que notícias falsas sobre Frei Chico sejam apagadas em plataformas como Kwai, Google e X, além das redes da Meta: Instagram e e Facebook

O Tribunal de Justiça de São Paulo definiu que cinco plataformas digitais devem remover conteúdo que inclua notícias falsas que liguem José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula, com o escândalo bilionário de fraudes e desvios no INSS.

A juíza Ana Luiza Madeiro Cruz Eserian, responsável pela decisão, determinou que postagens do tipo sejam retiradas do ar em plataformas como Google, X , Kwai e nas redes sociais da Meta, Facebook e Instagram

Além da remoção imediata das publicações falsas, a determinação também envolve a aplicação de multa diária de R$ 1.000 para cada empresa que descumprir a decisão, além de exigir que as plataformas identifiquem os autores e os registros de conexão (IP) dos responsáveis pelas postagens.

Em nota publicada no portal digital do Partido dos Trabalhadores, Frei Chico, que é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), afirmou que a juíza acatou o pedido de tutela de urgência contra as "acusações falsas e ofensivas" que disse estar sofrendo.

Ele também voltou a acusar o suposto uso político da CPI do INSS, que, segundo ele, tem tentado associar seu nome e o do Sindnapi ao caso para fins eleitorais.

As vitórias governistas na CPI do INSS: Blindagem a irmão de Lula, quebras de sigilo barradas e avanço contra advogado

“Não temo investigação, mas o que ocorre hoje é um julgamento antecipado, antes mesmo de os fatos serem apurados" disse José no texto. "Aos 83 anos, já enfrentei perseguições, prisão e tortura, mas sigo com respeito, serenidade e fé na Justiça”.

Na última quinta-feira (16), a CPMI do INSS rejeitou, por 19 votos a 11, um pedido de convocação de Frei Chico. O sindicalista não está entre os investigados ou alvos de medidas judiciais relacionadas à Operação sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal para combater descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Veja também