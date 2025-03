A- A+

MUNDO Justiça da Coreia do Sul ordena liberação de presidente destituído Yoon da prisão Yoon foi preso em janeiro por causa do decreto de lei marcial

Um tribunal sul-coreano ordenou nesta sexta-feira, 7, que o presidente destituído Yoon Suk Yeol fosse libertado da prisão. O Tribunal Distrital Central de Seul disse que aceitou o pedido de Yoon porque o período legal de sua prisão formal expirou antes de ele ser indiciado.



Yoon foi preso em janeiro por causa do decreto de lei marcial de 3 de dezembro, que mergulhou o país em uma turbulência política. O parlamento, controlado pela oposição, votou separadamente a favor do impeachment, o que levou à sua suspensão do cargo.





As audiências em seu julgamento de impeachment no Tribunal Constitucional foram concluídas no final de fevereiro, e espera-se que o tribunal decida em breve se o removerá formalmente do cargo ou se o reintegrará.

