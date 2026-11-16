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Investigação

Justiça de Minas Gerais confirma vazamento de arquivos após ataque cibernético

Tribunal alega que os protocolos de segurança estão sendo revisados para identificar e sanar vulnerabilidades no sistema, além de evitar novas invasões

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Justiça de Minas Gerais confirma vazamento de arquivos após ataque cibernéticoJustiça de Minas Gerais confirma vazamento de arquivos após ataque cibernético - Foto: TJMG/Divulgação

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) confirmou neste sábado, 14, o vazamento e a divulgação de arquivos após um ataque cibernético. No comunicado, a Corte não informa quantas pessoas foram afetadas, mas afirma que não houve comprometimento dos sistemas judiciais ou administrativos. O TJMG também confirma que a integridade dos bancos de dados foi preservada e que não há impactos na prestação jurisdicional.

O Tribunal alega que os protocolos de segurança estão sendo revisados para identificar e sanar vulnerabilidades no sistema, além de evitar novas invasões. A equipe de tecnologia também vem atuando para avaliar a extensão dos danos e adotar ações necessárias.

"Desde a detecção das atividades suspeitas, a Diretoria Executiva de Informática (Dirtec) e as equipes especializadas adotaram medidas de resposta a incidentes, incluindo o bloqueio preventivo e a redefinição de senhas das contas e credenciais em risco", afirma o TJMG em nota.

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Após o ocorrido, a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e as autoridades policiais competentes foram comunicadas para o cumprimento das medidas cabíveis.

O Tribunal também está entrando em contato com os titulares dos dados identificados como potencialmente impactados para oferecer suporte e orientações sobre segurança de contas e medidas mitigadoras adotadas, seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A Justiça havia confirmado o incidente cibernético na sexta-feira, 13. No mesmo dia, ela alegou que as equipes de tecnologia do TJ adotaram, de forma imediata, medidas de contenção e mitigação do incidente, além de que não tinham ocorrido problemas nos sistemas judiciais e administrativos.

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