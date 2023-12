Justiça de SP absolve homem que chutou cachorros de irmã de Zanin

A- A+

A Justiça de São Paulo absolveu o aposentado Rogério Cardoso Júnior, responsável por chutar dois cachorros de Caroline Zanin, irmã do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). O caso ocorreu em outubro em frente à residência da advogada, no bairro de Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo.

Na decisão, proferida pela juíza Isaura Cristina Barreira, da 30ª Vara Criminal de Barra Funda, ela argumenta que, de acordo com imagens das câmeras de segurança, Rogério teria reagido a um ataque dos dois cachorros, que estariam em uma coleira frouxa, e teria chutado os animais em "contra-ataque à ação dos cachorros".

"De outro giro, necessário instar que, em nenhum momento, pelas imagens deflagradas, é possível constatar a ofensa de integridade física da vítima pelo réu, o qual sequer encostou na vítima e nem mesmo se projetou na direção dela", afirma a juíza, na decisão.

Relembre o caso

O caso ocorreu em meados de outubro, quando a advogada Caroline Zanin estava parada em frente ao portão de seu edifício, em Perdizes, com seus dois cachorros na coleira. De repente, Rogério Cardoso Júnior, de 64 anos, que passava na calçada, reage aos latidos dos cães e parte para cima deles, conforme mostram as imagens de câmeras de segurança.

O agressor desfere seis chutes nos animais, enquanto a advogada chama pelo segurança e tenta se recolher do lado de dentro do prédio. O homem vai embora caminhando quando o segurança se aproxima calmamente. No registro em vídeo não é possível ver se Caroline foi atingida pelos chutes.

Em depoimento à polícia, a advogada afirmou que "estava voltando de um passeio com seus cães quando um homem, ainda não identificado, se aproximou e passou a agredi-la com chutes, e os animais também foram chutados".

Veja também

Bolsonaro Defesa de Bolsonaro diz que postagem após 8 de janeiro foi "acidental"