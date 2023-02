A- A+

Rio de Janeiro Justiça decide soltar Sérgio Cabral Desembargadores do TRF2 decidiram substituir prisão domiciliar por medidas como uso de tornozeleira e entrega do passaporte

Por cinco votos a três, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiram, na tarde desta quinta-feira (9), relaxar a prisão do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral. Cabral estava em prisão domiciliar. A prisão será substituída por medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, a apreensão do passaporte do ex-governador e comparecimento mensal à Justiça.

Matéria em atualização

