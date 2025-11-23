Dom, 23 de Novembro

PRISÃO

'Justiça decidiu, tá decidido', diz Lula sobre prisão de Bolsonaro

Presidente participou na manhã deste domingo do segundo dia de reuniões da Cúpula do G20, na África do Sul

Presidente LulaPresidente Lula - Foto: Pablo Porciuncula/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao ser questionado sobre prisão de seu antecessor, Jair Bolsonaro, em entrevista à imprensa ao final do encontro do G20, na África do Sul, optou por não comentar a decisão judicial. Segundo ele, a determinação foi do Supremo Tribunal Federal (STF) e será cumprida.

— Não faço comentário sobre uma decisão da Suprema Corte. A Justiça tomou uma decisão, ele foi julgado, teve todo o direito à presunção de inocência. Foram praticamente dois anos e meio de investigação, delação, de julgamento. A Justiça decidiu, tá decidido. Ele vai cumprir a pena que a Justiça determinou e todo mundo sabe o que ele fez — afirmou Lula.

O petista ainda comentou a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a prisão do antigo aliado, que afirmou ser "uma pena".

— Acho que não tem nada a ver. Trump tem que saber que somos um país soberano e o que decide aqui, tá decidido — pontuou Lula.

Prisão

Neste sábado, Moraes determinou a prisão preventiva de Bolsonaro, que foi levado para a Polícia Federal. O ministro atendeu a um pedido da corporação, que avaliou o risco de fuga a partir de uma vigília convocada por Flávio Bolsonaro para este sábado em frente à residência de Bolsonaro.

A prisão preventiva decretada não diz respeito à execução da pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado a que o ex-presidente foi condenado em setembro pela Primeira Turma do STF.

