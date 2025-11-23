A- A+

PRISÃO 'Justiça decidiu, tá decidido', diz Lula sobre prisão de Bolsonaro Presidente participou na manhã deste domingo do segundo dia de reuniões da Cúpula do G20, na África do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao ser questionado sobre prisão de seu antecessor, Jair Bolsonaro, em entrevista à imprensa ao final do encontro do G20, na África do Sul, optou por não comentar a decisão judicial. Segundo ele, a determinação foi do Supremo Tribunal Federal (STF) e será cumprida.

— Não faço comentário sobre uma decisão da Suprema Corte. A Justiça tomou uma decisão, ele foi julgado, teve todo o direito à presunção de inocência. Foram praticamente dois anos e meio de investigação, delação, de julgamento. A Justiça decidiu, tá decidido. Ele vai cumprir a pena que a Justiça determinou e todo mundo sabe o que ele fez — afirmou Lula.

O petista ainda comentou a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a prisão do antigo aliado, que afirmou ser "uma pena".

— Acho que não tem nada a ver. Trump tem que saber que somos um país soberano e o que decide aqui, tá decidido — pontuou Lula.

Prisão

Neste sábado, Moraes determinou a prisão preventiva de Bolsonaro, que foi levado para a Polícia Federal. O ministro atendeu a um pedido da corporação, que avaliou o risco de fuga a partir de uma vigília convocada por Flávio Bolsonaro para este sábado em frente à residência de Bolsonaro.

A prisão preventiva decretada não diz respeito à execução da pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado a que o ex-presidente foi condenado em setembro pela Primeira Turma do STF.

Veja também