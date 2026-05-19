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MANDADO DE PENHORA Justiça determina penhora de bens de Zambelli após condenação por uso irregular de foto de Boulos Carla Zambelli foi condenada por usar sem autorização uma imagem feita pelo fotógrafo Peter Leone

A Justiça de São Paulo determinou a penhora de bens da ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pelo não pagamento de uma indenização devida em um processo sobre uso indevido de uma fotografia de Guilherme Boulos (Psol-SP). O mandado de penhora foi expedido nesta segunda-feira (18).

A dívida da ex-parlamentar está calculada em R$ 17 mil. Zambelli foi condenada por usar sem autorização uma imagem feita pelo fotógrafo Peter Leone, representado pelo escritório Sobania Advogados. A foto de Boulos que levou à ação estava em uma postagem feita em 2021 pela bolsonarista nas redes sociais.

Ao longo do processo, Zambelli alegou ter mantido contato com a empresa que seria dona dos direitos de distribuição da imagem. Ela, no entanto, "não juntou qualquer documento comprovando que o recorrente, de fato, cedeu seus direitos à empresa mencionada", afirmou a juíza Fernanda Deporte.

Zambelli, que tem cidadania italiana deixou o Brasil em maio do ano passado, passando pelos Estados Unidos antes de se mudar para a Itália. Dois meses depois, ela foi presa e afirmou que queria ser julgada no país europeu.

Zambelli foi condenada duas vezes pelo Supremo Tribunal Federal. A primeira sentença, que impôs 10 anos de prisão à ex-parlamentar, foi determinada pela invasão os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em dezembro, a Câmara dos Deputados rejeitou a cassação de Zambelli, em uma tentativa de preservar seu mandato. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, anulou a votação promovida pelos parlamentares, decretando diretamente a cassação em razão da condenação da bolsonarista à prisão.

Enquanto o processo de extradição corria na Itália, a Justiça daquele País decidiu manter a ex-deputada detida na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma, por entender que havia risco de fuga. Segundo o governo brasileiro, caso seja extraditada, a ex-parlamentar ficará presa na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia.

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