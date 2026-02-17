A- A+

JUSTIÇA Justiça dos EUA adia para 26 de março segunda audiência de Maduro Em sua primeira audiência perante a justiça dos Estados Unidos em 5 de janeiro, Maduro declarou-se inocente das acusações de tráfico de drogas

A Justiça dos Estados Unidos adiou de 17 para 26 de março a próxima audiência do presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro, em um tribunal federal de Nova York.

O motivo desse pedido de adiamento, apresentado com o consentimento da defesa do ex-presidente e concedido pelo juiz responsável pelo caso, é que a promotoria alega “problemas de planejamento e logística”, sem especificar mais detalhes.

Em sua primeira audiência perante a justiça dos Estados Unidos em 5 de janeiro, dois dias após sua captura em uma operação militar americana em Caracas, Maduro, de 63 anos, declarou-se inocente das acusações de tráfico de drogas e afirmou ser um “prisioneiro de guerra”.

Sua esposa, Cilia Flores, de 69 anos, também comparecerá ao tribunal em 26 de março.

Maduro, que governou a Venezuela entre março de 2013 e janeiro de 2026, foi substituído interinamente por sua vice-presidente Delcy Rodríguez.



Veja também