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ELEIÇÕES 2026 Justiça Eleitoral começa a convocar mesários para as Eleições 2026 Os juízes eleitorais têm até 28 de agosto para publicar edital com a nomeação daqueles que atuarão no primeiro e eventual segundo turno das eleições

A Justiça Eleitoral começou, nesta terça-feira (7), a nomear os mesários para as Eleições 2026. Serão nomeadas as pessoas que vão atuar como apoio logístico e como integrantes das Mesas Receptoras de Votos (MRV).

Os juízes eleitorais têm até 28 de agosto para publicar edital com a nomeação daqueles que atuarão no primeiro e eventual segundo turno das eleições. A Justiça Eleitoral comunica o chamamento para os trabalhos eleitorais por meio de carta de convocação, que detalha a função a ser desempenhada pelo eleitor convocado, além da data e do local da eleição e do treinamento.

O eleitor deve acessar a página de Autoatendimento Eleitoral ou consultar o aplicativo e-Título. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) explica que, em geral, as nomeações são feitas até 60 dias antes das eleições, mas, em caso de dúvidas, é importante consultar o cartório eleitoral.

Segundo artigo do Código Eleitoral, o mesário poderá alegar razões de impedimento até cinco dias depois da publicação do edital de nomeação. Para isso, deverá encaminhar o pedido de dispensa ao juiz da zona eleitoral que detém a sua inscrição, juntamente com a comprovação da impossibilidade de trabalhar. O pedido será avaliado, e a justificativa poderá ser aceita ou não.

O prazo também vale para que partidos políticos, federações e coligações reclamem das designações.

A Mesa Receptora de Votos (MRV) é composta por quatro pessoas, que exercem as funções de presidente, 1º mesário, 2º mesário, e secretário.

Atribuições

As principais atribuições do presidente da MRV são verificar as credenciais dos fiscais de partidos, federações, coligações e observadoras e observadores eleitorais, iniciar e encerrar a votação, realizando todos os procedimentos indicados pela urna.

O presidente da Mesa também deve afixar em local visível, no momento da abertura da seção eleitoral, o Resumo da Zerésima assinado; adotar os procedimentos para o registro da presença das mesárias e dos mesários no início e no final dos trabalhos; autorizar as eleitoras e os eleitores a votarem ou a justificarem; e solucionar as dificuldades ou dúvidas que surgirem.

Além disso, é atribuição do presidente manter a ordem na seção, recorrendo à força pública, se necessário; comunicar imediatamente ao Cartório Eleitoral as ocorrências sobre as quais a juíza ou ao juiz eleitoral deva decidir; receber as impugnações concernentes à identidade da eleitora ou do eleitor; e zelar pela preservação da urna e de todo o material fornecido e produzido na seção eleitoral.

As demais pessoas convocadas para trabalhar no dia das eleições devem fazer, primeiramente, o procedimento de identificação das eleitoras e dos eleitores; e, após o voto, entregar o comprovante de votação. Em caso de justificativa, é necessário conferir o preenchimento do Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE) e entregar ao eleitor o respectivo comprovante.

Além disso, cabe aos mesários orientar sobre o uso do Formulário para Identificação de Eleitor com Deficiência; distribuir aos eleitores, às 17h, as senhas de acesso à seção eleitoral; lavrar a Ata da Mesa Receptora; e observar, na organização da fila de votação, as prioridades para votação.

Benefícios

Atuar como mesário nas eleições garante dois dias de folga para cada dia trabalhado nas eleições e para cada dia de treinamento e auxílio-alimentação de R$ 65 por turno de trabalho. Além disso, a atuação pode ser um critério de desempate em concursos públicos, caso previsto no edital e tem a possibilidade de validação como atividade extracurricular em universidades conveniadas. Os benefícios estão previstos em lei e regulamentados pelo TSE.

Como se voluntariar

As inscrições para mesário voluntário podem ser feitas de forma permanente, mas a Justiça Eleitoral recomenda que as pessoas interessadas se cadastrem durante o período da campanha para facilitar a organização das zonas eleitorais. O cadastro é feito preferencialmente pelo aplicativo e-Título ou nos sites dos tribunais regionais eleitorais (TREs). A inscrição não garante a convocação.



Pode se candidatar para atuar na função de mesário qualquer eleitor maior de 18 anos em situação regular, exceto candidatos e seus parentes até o segundo grau, membros de diretórios de partidos que exerçam função executiva e autoridades policiais. Além disso, também não podem ser mesários: autoridade ou agente policial, bem como funcionário no desempenho de cargos de confiança do Executivo; e os que pertencem ao serviço eleitoral e fiscais e delegados de partido político ou coligação.

*Com informações da assessoria do Tribunal Superior Eleitoral.

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