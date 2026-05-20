Justiça eleitoral condena Ciro Gomes por violência política de gênero contra prefeita petista
Em 2024, ex-ministro se referiu a Janaína Farias como "cortesã" e assessora para "assuntos de cama"
Pré-candidato ao governo do Ceará, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) foi condenado pela Justiça Eleitoral por violência política de gênero contra a prefeita de Crateús Janaína Farias. Ele havia se tornado réu no caso em julho de 2024, após chamar a adversária, que na época ocupava uma vaga de senadora como suplente, de "cortesã" e assessora para “assuntos de cama”.
"Vitória das mulheres. A Justiça acaba de condenar o Sr. Ciro Gomes por violência política de gênero. Fui a vítima, assim como tantas mulheres neste país, e a decisão é um alento. Não podemos relativizar a misoginia jamais", escreveu a prefeita no Instagram.
Inicialmente, Ciro Gomes foi condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão e pagamento de R$ 4,2 mil de multa. A Justiça, no entanto, trocou a sentença para o cumprimento de penas alternativas, como o pagamento de indenização a Janaína Farias. Procurado, Ciro Gomes disse que irá recorrer da decisão.
— Acredito que as instâncias superiores saberão fazer justiça e analisar o caso fora do calendário de interesses eleitorais — disse o ex-ministro.
Ataques à senadora
Os ataques contra a senadora começaram logo que ela assumiu uma vaga como senadora pelo Ceará. Janaína Freitas é aliada de primeira hora de Camilo Santana, hoje ministro da Educação, e que caminha ao lado do também senador Cid Gomes (PSB), irmão de Ciro e hoje seu adversário político no estado. Janaína Freitas assumiu o cargo em 2 de abril, quando a primeira suplente, Augusta Brito, se licenciou para assumir o posto de secretária de Articulação Política do Ceará.
Em 4 de abril, Ciro começou a questionar a competência da parlamentar para ocupar uma cadeira no Senado e disse que, antes de ser colocada no posto por Camilo, “ela só fez serviço particular” para o hoje ministro:
— Serviço particular assim, é o harém, sabe? São os eunucos, são as meninas do entorno e tal, ela sempre foi encarregada desse serviço — afirmou o pedetista em entrevista ao portal “A Notícia Ceará”.
Segundo o dicionário Michaelis, a palavra harém pode significar a “parte da casa muçulmana destinada às mulheres do sultão” ou “prostíbulo”.
Na mesma noite, durante evento de filiação de novas lideranças no PDT do Ceará, ele voltou a atacar a petista, chamando-na de “assessora para assuntos de cama de Camilo Santana”. No vídeo, que viralizou na internet, o pedetista voltou a contestar seu ingresso no Senado, com a saída da primeira suplente.
— Quem está assumindo o Senado Federal hoje? Aí, vai agora a assessora para assuntos de cama do Camilo Santana para o Senado da República? Onde é que nós estamos? — criticou Ciro, que busca fazer frente ao irmão na Casa.
Vinte dias depois, o pedetista voltou a atacar a senadora em entrevista e retomou classificações pejorativas para se referir a Janaína Freitas. Em entrevista ao “Jornal Jangadeiro”, que integra a TV Jangadeiro Band News FM, ele afirmou que ela atuava como “assessora para assuntos de alcova” e “cortesã”, que tinha incumbência de “organizar as farras do Camilo”.