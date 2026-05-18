Seg, 18 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda18/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ELEIÇÕES

Justiça Eleitoral mantém eleição suplementar para governo de Roraima em 21 de junho

Decisão rejeitou mandado de segurança apresentado por partidos

Reportar Erro
Urna eletrônicaUrna eletrônica - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Justiça Eleitoral de Roraima manteve a realização da eleição suplementar para o governo do Estado, marcada para 21 de junho. O plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) confirmou sua própria resolução, que regulamenta o pleito e estabelece o calendário eleitoral.

A decisão rejeitou mandado de segurança apresentado por partidos e derrubou liminar que suspendia o calendário por até dez dias, concedida no dia 5 de maio. As legendas questionavam prazo de 24 horas para desincompatibilização, em que candidatos que ocupam cargos públicos têm de deixá-los após serem escolhidos nas convenções partidárias.

O mandado de segurança foi impetrado pelo Republicanos, legenda do governador interino Soldado Sampaio, e endossado por MDB, Progressistas, União Brasil, PDT e Agir.

Leia também

• Justiça Eleitoral suspende calendário de eleição suplementar em Roraima em decisão liminar

• TSE determina novas eleições em Roraima; governador foi cassado e ex-governador está inelegível

Por maioria, os desembargadores acompanharam o parecer do Ministério Público Eleitoral (MPE) e não validaram a liminar do relator. O entendimento vencedor foi o de que eleições suplementares possuem caráter "excepcional" e permitem, por isso, a flexibilização dos prazos tradicionais previstos na legislação eleitoral.

Com a manutenção do calendário, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o TRE-RR deram início à operação logística para viabilizar a votação. Segundo o TSE, o cumprimento do calendário eleitoral demandará uma "operação complexa" para "superar o isolamento geográfico e as adversidades climáticas da região".

A operação contará com apoio aéreo das Forças Armadas para transporte de urnas e equipes, em razão de dificuldades de acesso agravadas pelo período de chuvas intensas em Roraima.

A eleição suplementar foi convocada após decisão do TSE que cassou o mandato do governador Edilson Damião (União Brasil) e declarou a inelegibilidade do ex-governador Antonio Denarium (Republicanos) por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Segundo a Justiça Eleitoral, houve uso irregular da máquina pública por meio de programas sociais e repasses a municípios durante a campanha eleitoral.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter