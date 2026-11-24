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Justiça Justiça italiana adia para fevereiro julgamento sobre extradição de Carla Zambelli Ex-deputada está em liberdade na Itália desde maio; magistrados vão avaliar condições para cumprimento da pena no Brasil

A Justiça italiana adiou para 2 de fevereiro de 2027 a análise do pedido de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli. A audiência, inicialmente marcada para esta terça-feira na Corte de Apelação de Roma, deverá avaliar se o Brasil oferece condições adequadas para que a parlamentar cassada cumpra pena no país.

Zambelli está em liberdade na Itália desde maio, quando a Suprema Corte italiana anulou decisões que haviam autorizado seu retorno ao Brasil.

O processo em questão está relacionado à condenação imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no episódio em que Zambelli perseguiu um homem com uma arma pelas ruas de São Paulo, na véspera do segundo turno das eleições de 2022.

Entre os documentos encaminhados pelas autoridades brasileiras à Justiça italiana estão informações sobre a estrutura da Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia, onde a ex-deputada poderá ficar presa.

O advogado Eduardo Maurício, que representa Zambelli no Brasil, afirmou que a expectativa da defesa é de que os magistrados italianos neguem o pedido.

— A defesa confia na Justiça italiana em recusar a extradição para o Brasil, pois a extradição de Carla seria o mesmo que entregá-la à morte — afirmou.

Paralelamente à tramitação do processo na Itália, os advogados da ex-deputada tentam reduzir o período que ela terá de cumprir de prisão.

Condenada a 15 anos e três meses de reclusão em duas ações penais no Supremo, Zambelli pediu nesta segunda-feira que sejam descontados da pena os cerca de dez meses em que esteve detida em território italiano, além de outros 298 dias relativos à prisão provisória e a medidas cautelares no Brasil.

A defesa alega que houve um erro no cálculo da pena e sustenta que o período de detenção no exterior deve ser contabilizado por ter decorrido de uma solicitação das autoridades brasileiras.

Zambelli deixou o Brasil em 2025, após ser condenada pelo Supremo por envolvimento na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A ex-deputada, que tem cidadania italiana, foi localizada e presa em Roma em julho daquele ano, depois de ter o nome incluído na lista de procurados da Interpol por determinação do ministro Alexandre de Moraes.

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