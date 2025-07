Justiça italiana confirma prisão de Carla Zambelli

A- A+

A Justiça italiana confirmou nesta quarta-feira (30) a prisão da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que foi localizada ontem em uma casa em Roma. O nome da parlamentar foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol após uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).



Segundo a Polícia Federal, ela estava há dois meses como foragida na Itália após ser condenada no Supremo a uma pena de dez anos de reclusão por falsidade ideológica e invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A deputada foi encaminhada à penitenciária feminina de Rebibbia, que fica na periferia de Roraima e é considerado um dos maiores complexos prisionais da Europa.

