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PARAÍBA Justiça manda Instagram derrubar imagens de Wesley Safadão fazendo símbolo de pré-candidato Publicações foram feitas pelo senador Efraim Filho (União Brasil), que deve disputar o governo do estado

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) determinou nesta quarta-feira que a Meta, empresa responsável pelo Instagram, derrube duas publicações com fotos e vídeos do cantor Wesley Safadão fazendo um símbolo ligado ao senador Efraim Filho (União Brasil), pré-candidato ao governo do estado, durante a festa de São João em Campina Grande.

"A utilização do palco principal do Parque do Povo e da estrutura do Maior São João do Mundo para divulgar ou reforçar determinada pré-candidatura, conferindo-lhe visibilidade privilegiada, mostra-se censurável e contrário à legislação eleitoral", entendeu o desembargador Rodrigo Clemente de Brito Pereira.

A ação determina a derrubada de duas publicações. Numa delas, feita por Efraim, o cantor aparece fazendo o gesto de um foguete no palco e diz: "O foguete está aqui". Depois, Safadão se filma no palco mostrando o pré-candidato na plateia. Neste momento, o senador e seus apoiadores repetem o gesto.

A outra publicação também foi feita por Efraim junto com a esposa, a publicitária Carol Morais. O post mostra uma foto do momento em que o cantor se filmou com o pré-candidato ao fundo fazendo o gesto de foguete.

As imagens foram postadas há quatro dias. Na terça-feira, o Ministério Público Eleitoral da Paraíba (MPE-PB) denunciou Wesley Safadão e o próprio Efraim Filho e citou o prefeito Bruno Cunha Lima em uma ação. Após a decisão desta quarta-feira, corre o prazo de 24 horas para os conteúdos serem retirados do ar.

A representação do MPE também destacou que o episódio ocorreu em um evento de grande alcance popular e realizado com apoio e investimentos públicos, citando nominalmente o prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) que, segundo o órgão, deveria zelar elo cumprimento das normas eleitorais durante a realização do São João.

Também ficou decidido a preservação dos dados das publicações mesmo após eventual despublicação, para servir durante o desenrolar do processo. Foi determinado ainda que Efraim Filho, Bruno Cunha Lima e Wesley Safadão não tornem a fazer manifestações de caráter eleitoral em palcos, apresentações artísticas ou estruturas de eventos financiados com recursos públicos.

O que dizem os citados

Contactada, a Prefeitura de Campina Grande informou que só vai se manifestar após ser notificada oficialmente da ação. Sobre a decisão do TRE-PB, não foi fornecida uma resposta até a última atualização desta reportagem.

A Meta, administradora do Instagram foi procurada pela reportagem, mas não deu retorno até a última atualização da matéria. A assessoria do cantor também foi procurada, mas não deu retorno.

Também foi procurado Efraim Filho, que não respondeu até a última atualização desta reportagem.

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