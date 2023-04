A- A+

RIO DE JANEIRO Justiça mantém prisão do ex-vereador Gabriel Monteiro em processo por estupro Defesa do ex-vereador havia pedido a revogação da prisão cautelar, decretada em novembro do ano passado

A Justiça do Rio manteve a prisão do ex-vereador Gabriel Monteiro em decisão da última segunda-feira no processo no qual o também ex-PM é acusado de estupro. O juiz titular da 34ª Vara Criminal do Rio, Rudi Baldi Loewenkron, rejeitou o pedido de revogação da prisão cautelar feito pela defesa de Gabriel, por concluir que os motivos que levaram à detenção permanecem inalterados e que ela é necessária para garantia da ordem pública.

O Ministério Público se manifestou contrário ao pedido. Na decisão, o juiz Rudi Baldi afirma que o crime investigado é grave, com danos emocionais e físicos na vítima pelo abalo psicológico.

No texto em que ordena a manutenção da prisão, o magistrado considerou ainda o fato de Gabriel Monteiro ser uma pessoa de influência, por já ter exercido cargo como vereador, e qualifica como “circunstâncias preocupantes”, o fato de o ex-vereador ter uma arma de fogo durante momentos em que teria estado com a vítima, além de agressões físicas praticadas, o que sugere perigo pelo desequilíbrio emocional.





Gabriel Monteiro foi preso em novembro do ano passado acusado de estuprar uma vendedora. De acordo com o Ministério Público, ele forçou a jovem a manter relações com ele após a inauguração de uma casa noturna, em 15 de julho do ano passado, na Barra da Tijuca. Nesse processo, Gabriel teve a prisão preventiva decretada no início de novembro do ano passado. Ele está custodiado na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, conhecida como Bangu 8, no Complexo de Gericinó. O ex-vereador teve o mandato cassado em agosto. Ele também responde a processos referentes a acusações de assédio a ex-assessores.

Ao Globo, a defesa de Gabriel Monteiro informou que o processo está em segredo de Justiça e que ainda não tomou conhecimento da decisão que nega o pedido para que ele responda em liberdade.

Veja também

brasil Líder de "superbloco" admite dificuldades com o governo e diz que apoio vai depender das pautas