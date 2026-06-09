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investigação Justiça ordena apreensão de jatinho de pai de Vorcaro que custou R$ 100 milhões Empresário está preso por suspeita de envolvimento no esquema do Master; ele nega irregularidades

A Justiça mineira ordenou a apreensão de uma aeronave Dassault Falcon 2000EX que havia sido comprada pelo empresário Henrique Vorcaro, o pai do banqueiro Daniel Vorcaro, por R$ 100 milhões. A decisão foi dada em 1º de junho e ocorre no momento em que Henrique Vorcaro está preso por suposto envolvimento no esquema de fraudes do Banco Master.

De acordo com documentos anexados no processo judicial, o jatinho foi adquirido pela empresa Hebron Participações SA, que tem Henrique como sócio administrador, em setembro de 2025 — dois meses antes do caso Master vir à tona com a primeira prisão do filho Daniel. O valor do jatinho, de R$ 100 milhões, foi financiado por meio de um contrato de alienação fiduciária (quando o avião é pago a prazo, mas o bem é dado como garantia) firmado com a empresa americana SFG Equipment Leasing Corporation.

Segundo os advogados da empresa, o pai de Vorcaro não pagou o financiamento. A SFG calculou o prejuízo entre dívida, multa e taxas de US$ 10 milhões (ou R$ 52,8 milhões) e entrou com um pedido na Justiça brasileira para reaver a aeronave e cobrar o valor. O Tribunal de Justiça de Minas atendeu à solicitação, autorizando o confisco do jatinho no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, ou em outro local onde ele se encontre.

“Autorizado o cumprimento da diligência por dois oficiais de Justiça, com a ressalva de que o bem poderá ser apreendido em qualquer lugar em que se encontre, bem como, ficando concedida a prerrogativa de solicitar o reforço policial e proceder com a medida de arrombamento na forma da lei, quando verificarem in loco a existência de resistência da parte, quanto ao cumprimento da ordem judicial”, diz o despacho.

Henrique Vorcaro está preso desde maio no presídio estadual Nelson Hungria, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por suspeita de agir para obstruir a investigação sobre as fraudes bilionárias praticadas pelo Master. Ele nega as irregularidades.

A defesa de Henrique Vorcaro não quis se pronunciar sobre a apreensão do jatinho.

A prisão preventiva foi determinada pelo ministro do STF André Mendonça, relator do caso Master na Corte, que remeteu o mandado para a análise da Segunda Turma do STF. Mendonça e o ministro Luiz Fux já votaram por manter a prisão. Iniciado no fim de maio, o julgamento foi paralisado após um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que pode durar até 90 dias.

Na última sexta-feira, a defesa da empresa americana entrou com um novo pedido na Justiça americana para pedir a atualização do valor da dívida, que aumenta com a oscilação do câmbio, e a proibição de que a aeronave faça “qualquer voo ou deslocamento” por Henrique Vorcaro ou pessoas ligadas a ele.

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