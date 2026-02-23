Seg, 23 de Fevereiro

BRASIL

Justiça suspende remoção de post em que Flávio chama PT de "partido dos traficantes"

Desembargador Eustáquio de Castro considerou "não haver comprovação de efetivo prejuízo recorrente da postagem"

Senador Flávio Bolsonaro durante entrevistaSenador Flávio Bolsonaro durante entrevista - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) suspendeu a decisão que determinava a remoção de uma publicação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na rede social X, em que o pré-candidato à Presidência diz que o Partido dos Trabalhadores (PT) é o “Partido dos Traficantes”.

Anteriormente, a sigla havia obtido decisão pela remoção em tutela de urgência, o que o desembargador Eustáquio de Castro considerou não ser necessário por "não haver comprovação de efetivo prejuízo recorrente da postagem".

A determinação é válida até que haja uma decisão final. O magistrado afirmou que a associação do partido com o crime não configura risco de dano grave à imagem do PT, já que ainda não é período eleitoral. Além disso, ele também defendeu que a ação protocolada pela sigla possui "rápida tramitação", o que afasta a necessidade de haver uma decisão em regime de urgência.

A decisão que ordenou a remoção provisória apontou que a exclusão do post seria uma forma de "cessar a ofensa". Para Castro, no entanto, o termo utilizado é "reiterado por outros usuários da rede social", embora o PT sustente que a expressão ultrapassa os limites da crítica política.

 

O desembargador citou outras medidas protocoladas pelo PT por razões semelhantes, quando magistrados ressaltaram "evitar uma vulgarização das medidas de indisponibilização, transformando o Poder Judiciário em instrumento de censura a opiniões políticas".

Nikolas também conquistou liminar
No mês passado, o desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, presidente da 1ª Turma Cível do TJDFT, suspendeu a remoção de um post do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), também na rede social X, nos mesmos moldes do de Flávio.

A postagem foi feita no fim de outubro de 2025, no contexto da megaoperação policial realizada nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. O PT ajuizou ação contra o deputado, alegando danos morais e sustentando que o conteúdo extrapola os limites da liberdade de expressão ao associar a legenda a atividades criminosas.

Ao analisar o pedido, o desembargador entendeu que a manifestação de Nikolas pode ser interpretada como uma crítica política, “possivelmente irônica e satírica”, inserida no debate democrático. Segundo o magistrado, o conteúdo não incita violência e não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

— A supressão de conteúdo neste cenário, sem uma demonstração cabal de ilicitude que transcenda a esfera da crítica política e adentre a difamação ou calúnia com animus laedendi devidamente comprovado, pode, em cognição sumária, configurar uma 'vulgarização' das medidas de indisponibilização, transformando o Poder Judiciário em instrumento de censura a opiniões políticas — afirmou Bezerra na decisão.

Após a decisão, Nikolas comentou o caso nas redes sociais. “Parabéns ao desembargador pela decisão técnica e com a imparcialidade que se espera do Judiciário. Por mais juristas justos e que honrem seus cargos”, escreveu o deputado.

