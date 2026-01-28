A- A+

Política Kajuru anuncia afastamento da política após diagnóstico de Parkinson O parlamentar afirmou que priorizará a saúde em detrimento do que ele afirmou ser o desejo do Partido Socialista Brasileiro (PSB)

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) afirmou que não disputará uma cadeira na Câmara dos Deputados, possibilidade que chegou a considerar, e anunciou o seu afastamento da vida política. O parlamentar afirmou que priorizará a saúde em detrimento do que ele afirmou ser o desejo do Partido Socialista Brasileiro (PSB). A declaração foi dada em entrevista ao jornal goiano O Popular, na segunda-feira (26).

Kajuru (PSB-GO) revelou ter recebido um diagnóstico de Parkinson em dezembro do ano passado. O parlamentar ainda não havia se pronunciado publicamente sobre a doença, mas afirmou que já iniciou o tratamento.

O senador também havia avaliado a possibilidade de se candidatar à Câmara dos Deputados por São Paulo nas eleições deste ano. Segundo ele, essa era uma intenção do PSB, ideia que surgiu a partir de conversas com o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, filiado ao partido. No entanto, afirmou que não era o que desejava e que, caso permanecesse na política, disputaria um cargo por Goiás.

Apesar de dizer que tem boa aceitação em São Paulo e de ser paulista, Kajuru afirmou que a política "não o atrai mais em nada". O senador disse ainda que comunicará oficialmente a decisão ao partido nesta semana.

Como mostrou o Estadão em 2024, Kajuru criticou o excesso de dias sem atividade no Congresso Nacional e afirmou que os trabalhos no Senado vinham sendo prejudicados pela falta de sessões deliberativas.

Na ocasião, o parlamentar reclamou que a realização da Cúpula dos Parlamentares do G20 (P-20), entre os dias 6 e 8 de novembro, comprometeria os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, presidida por ele.

Em 2025, Kajuru se licenciou do Senado por 30 dias para tratar problemas de saúde, como insônia e depressão, fraqueza muscular e pólipos no intestino. Diabético, o senador está no Congresso desde 2019, mesmo ano em que retirou um tumor no pâncreas.

Antes de chegar ao Senado, foi eleito vereador de Goiânia como o mais votado da história do município. Em 2018, elegeu-se senador por Goiás com mais de 1,5 milhão de votos.



