Kant, guerra fria e Jesus: advogados do 'núcleo 2' da trama golpista recorrem a referências no STF

Durante o julgamento do chamado "núcleo 2" da trama golpista, realizado na manhã desta terça-feira (22) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), as defesas dos denunciados recorreram a referências religiosas, históricas e até literárias em suas sustentações orais. Cada advogado teve 15 minutos para apresentar argumentos em defesa de seus clientes.

O primeiro a adotar essa estratégia foi o advogado Sebastião Coelho da Silva, que representa Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em sua fala, Coelho comparou seu cliente a Jesus Cristo:

— Tivemos neste fim de semana a celebração da Páscoa. Filipe Martins aguarda que este tribunal hoje dê ouvidos à sua defesa. Aquele processo de crucificação que Cristo sofreu, Filipe Martins está sofrendo desde 8 de fevereiro de 2024 — afirmou. — Mas isso tem que acabar hoje.

O advogado Eugênio José Guilherme de Aragão, ex-ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff, também usou uma citação filosófica para defender Marília Alencar, ex-diretora da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Apesar de reconhecer divergências políticas com a cliente, ele destacou a necessidade de focar nos fatos:

— Como diria Immanuel Kant: "Deus em mim, e a lei sobre mim". Ou seja, o que ela pensa, o que ela acredita, não me diz respeito. Quero saber dos fatos. Por isso, peço que a denúncia seja rejeitada.

Já o advogado Marcus Vinicius de Camargo Figueiredo, defensor do general da reserva Mário Fernandes, iniciou sua fala com uma analogia à Guerra Fria, citando o advogado norte-americano James B. Donovan. Em seguida, fez referência ao profeta Jonas, personagem bíblico:

— Subo à tribuna como James Donovan, naquele episódio da Guerra Fria em que um advogado é convocado a defender, em sua terra, o maior inimigo. Ministra Cármen Lúcia, eu quero o fracasso do sucesso de Jonas, o profeta. Nossos clientes já estão condenados pelos advogados da maior baliza deste país — afirmou.

A Primeira Turma do STF julga nesta terça-feira os integrantes do chamado “núcleo 2” da trama golpista. As sessões marcadas para hoje e amanhã definirá se a denúncia será aceita contra eles.

Entre os acusados estão o general da reserva Mário Fernandes, apontado como responsável por planejar homicídios; Filipe Martins, suposto autor de uma minuta golpista; Marcelo Câmara, acusado de monitorar o ministro Alexandre de Moraes; o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques, suspeito de tentar dificultar o deslocamento de eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, além dos ex-diretores do Ministério da Justiça, Marília Alencar e Fernando Oliveira, investigados por envolvimento nos bloqueios de estradas e nas falhas de segurança durante os atos de 8 de Janeiro.

