Eleições 2026 Kassab anuncia desembarque da bancada tucana da Alesp rumo ao PSD na janela partidária Sete dos 11 deputados de PSDB e Cidadania devem migrar para partido antes das eleições

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, anunciou nesta quinta-feira (5), o desembarque de sete dos 11 deputados que formam a bancada da Federação PSDB- Cidadania na Assembleia Legislativa do Estado (Alesp), rumo ao seu partido. O dirigente publicou uma foto nas redes sociais após um café da manhã com parlamentares em sua residência, em São Paulo, que teve como objetivo costurar uma chapa estadual para as eleições de outubro.

Analice Fernandes, Maria Lúcia Amary, Rogério Nogueira, Mauro Bragato, Barros Munhoz e Carlão Pignatari deixam o PSDB, enquanto Dirceu Dalben abandona o Cidadania. A troca deve se consumar durante a próxima janela partidária, espaço de 30 dias que se encerra em 4 de abril. Nesse período, a Justiça Eleitoral permite a migração de legenda sem o risco de cassação por infidelidade partidária.

O número de baixas deve ser ainda maior, considerando que parlamentares como Carla Morando, que tem base eleitoral no ABC paulista, já disseram que não pretendem seguir no PSDB mesmo diante de tentativas de fusão com outros partidos. No ano passado, a direção tucana chegou a anunciar um acerto com o Podemos, mas a articulação acabou rompida por divergências entre os líderes.

Bruna Furlan é a oitava deputada tucana, enquanto o Cidadania conta, neste momento, com Ana Carolina Serra e Ortiz Júnior. Além da atual estrutura do PSDB, desidratado com a derrota ao governo do estado para Tarcísio de Freitas (Republicanos), existe o temor de que a sigla encampe uma candidatura de oposição no estado, como ocorreu com a insistência na candidatura de José Luiz Datena a prefeito de São Paulo.

Na capital paulista, o PSDB não teve sequer um vereador eleito depois do falecimento do prefeito Bruno Covas e do abandono de toda a bancada, composta à época por oito parlamentares, na janela partidária de 2024.

Eles reclamaram da falta de articulação política na construção da chapa e da negativa da direção nacional em apoiar o prefeito reeleito, Ricardo Nunes (MDB). Datena teve o pior desempenho da história do partido no pleito, com 1,84% dos votos.

No interior do estado, após um arrastão que deixou apenas 21 prefeituras sob o seu comando em 2024, os municípios mais proeminentes passaram a ser Santo André, no ABC Paulista, com Gilvan Júnior, e Marília, no centro-oeste paulista, governada pelo ex-deputado estadual Vinícius Camarinha. O prefeito andreense é aliado de Paulo Serra, atual presidente do PSDB no estado e que se apresenta como pré-candidato ao governo.

No ano passado, os tucanos perderam ainda seus três governadores: o gaúcho Eduardo Leite e a pernambucana Raquel Lyra, ambos para o PSD, e Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, para o PP. O PSDB atualmente é comandado pelo deputado federal Aécio Neves, de Minas Gerais. Ele tem pela frente o desafio de conseguir alianças e superar a cláusula de desempenho deste ano, que pode deixar os tucanos sem acesso ao fundo partidário por quatro anos.

