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ELEIÇÕES 2026 Kassab cita inexperiência de Flávio Bolsonaro e o compara com Caiado: "Experiência é fundamental" Presidente do PSD também confirmou conversa com Haddad, mas disse que seu apoio em SP será dado a Tarcísio

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, comparou as trajetórias políticas de Ronaldo Caiado (PSD) e Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidatos à Presidência da República. Em um evento em São Paulo na oite de quinta (9), o cacique disse que o cargo exige experiência política.

– Experiência é fundamental – disse Kassab. Dois dias antes, o próprio Caiado havia falado sobre o mesmo tema, que será objeto de novas falas durante a campanha.

– Você prefere ser tratado por um médico com experiência ou por um que não tem? – afirmou Caiado na ocasião, comparando-se com seu adversário nas urnas.

A declaração de Kassab ocorreu em jantar do grupo Esfera Brasil que contou com a presença de advogados, empresários e políticos. O presidente do PT, Edinho Silva, também esteve presente.

Tanto Kassab quanto Silva participaram de um debate em que falaram sobre a conjuntura política e econômica, além de temas eleitorais.

Na saída, Kassab confirmou ter recebido um contato do ex-ministro Fernando Haddad, pré-candidato a governador de São Paulo.

– Ele enviou uma mensagem de Feliz Páscoa, eu retribuí. Até posso [conversar com ele], porque acho que discutir política pública de ideias é muito importante. Mas o PSD está aqui muito firme na campanha de reeleição do Tarcísio. Isso é uma coisa muito clara, porque às vezes eu percebo alguma dúvida em relação a vocês [jornalistas]. É o nosso campo da política em São Paulo, o Tarcísio tem sido um bom governador, merece o nosso apoio e terá o nosso apoio – afirmou Kassab.

A aproximação de Kassab a Haddad ocorre após uma série de críticas que o cacique do PSD fez ao então ministro da Fazenda. No fim de janeiro, conforme mostrou O GLOBO, Kassab disse que o sucesso da economia dependia de um ministro forte na área, que conseguisse se impor no governo.

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