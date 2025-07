Kassab demonstra apoio a Tarcísio após embate com Eduardo Bolsonaro

A- A+

O presidente nacional do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, defendeu a atuação do governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em busca de negociação para a sobretaxa de 50% sobre produtos nacionais pelos EUA. As declarações foram dadas em entrevista ao portal Metrópoles nesta quarta-feira, 16



"Tarcísio é responsável, maduro. Mostra que exerce seu cargo e se esforça para encontrar uma solução para ser solidário àqueles que estão sendo afetados pela eventual medida americana", disse o dirigente partidário.



O governador se encontrou com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar e com empresários para tentar negociar o tarifaço.



Kassab ainda afirmou que o governador tem "procurado não entrar em conflito com ninguém e tem buscado o caminho correto". Tarcísio recebeu críticas do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) após tentativas de negociar a tarifa.





Eduardo Bolsonaro defende que as taxas devem ser usadas como forma de coagir o Congresso a conceder anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e para os condenados pelos ataques de 8 de Janeiro.



No meio da troca de farpas, Kassab disse que Tarcísio "mostra responsabilidade com as empresas do Estado, em um momento em que os ânimos estão acirrados". Segundo ele, não é o melhor momento para discutir as críticas de Eduardo ao governador.



Kassab sinaliza apoio a Tarcísio na corrida presencial de 2026



O partido de Kassab possui três ministérios no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em abril deste ano, contudo, disse que sua legenda não lançaria candidato à Presidência em 2026 se Tarcísio, que pode competir com Lula, confirmar candidatura.



Em suas sinalizações à direita, Kassab recebeu a medalha "imbrochável, imorrível e incomível", concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele também já afirmou, no começo deste ano, que Lula não seria reeleito em 2026 e chamou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de "fraco".



Após Lula pressionar o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que é do PSD, Kassab recuou e disse que o petista pode se reeleger no próximo pleito.

