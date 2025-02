A- A+

ATOS GOLPISTAS Kassab: denúncia contra Bolsonaro não afeta apoio do PSD a projeto de anistia aos presos de 8/1 De acordo com o secretário, o PSD nunca fechou questão em relação a nenhum tema até hoje

O presidente nacional do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, disse a jornalistas nesta sexta, 21, que as denúncias apresentadas pela Procuradoria Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro não afetam o apoio ao projeto de anistia aos presos por conta dos ataques aos prédios do governo federal e Superior Tribunal Federal em 8 de janeiro de 2023.

"Não, nada afeta a decisão dos nossos parlamentares, que vão ter, como em qualquer decisão, como em qualquer votação do Congresso Nacional, a liberdade de votar", disse Kassab em rápida entrevista que concedeu à imprensa após ter participado de uma palestra na sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

De acordo com o secretário, o PSD nunca fechou questão em relação a nenhum tema até hoje. Perguntado sobre se teria se reunido com Bolsonaro há algumas semanas para falar sobre o tema, Kassab disse que não e que durante a conversa ele e Bolsonaro falaram sobre tudo.

"Falamos sobre tudo, dois políticos se encontram, falamos sobre tudo. Tivemos uma longa conversa, muito respeitosa, muito positiva, com ele mostrando a sua visão do País, da política, mas não tivemos nenhum tema específico", disse.

Kassab disse ainda achar que a relação entre ele e o ex-presidente pode ter melhorado após o encontro e que se depender dele, a boa relação vai continuar melhorando.

"Acho que ele é um quadro importante do País, foi presidente da República, e é um grande e importante líder", afirmou.

Ao ser indagado como a queda de popularidade do presidente Lula tem sido tratada dentro do PSD, Kassab disse que fala por ele. "Olha, eu posso falar por mim, eu sou torcedor do governo, ele foi eleito, é uma pessoa que tem experiência, e tudo que tiver ao nosso alcance para que ajude o governo a ir bem, terá o nosso apoio, desde que seja um projeto que tenha a nossa concordância em relação aos nossos programas de governo", disse Kassab.

"Eu não sou daqueles que atira pedra por atirar, eu não sou daqueles que torce para um governo que está indo mal, mesmo quando a gente não tem apoiado, ir mal. O PSD não apoiou o presidente Lula na sua campanha, mas entende que foi eleito e não temos nenhum problema em apoiar todas as medidas que a gente entende que sejam positivas para o País", concluiu.

