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Kassab diz que Caiado propõe pacificação ao prometer anistia a golpistas

"Candidato à Presidência da República tem de falar a verdade", disse presidente do PSD

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O Presidente Nacional do PSD, Gilberto KassabO Presidente Nacional do PSD, Gilberto Kassab - Foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, defendeu a promessa do ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), de anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os demais condenados por atos golpistas. Para Kassab, o ato consiste numa "pacificação" do País.

"O que Caiado propõe é pacificação do País. Essa questão da anistia iria ser colocada em campanha. Ele tem de responder sim ou não. Candidato à Presidência da República tem de falar a verdade", disse Kassab, em coletiva de imprensa após um jantar com empresários promovido pelo grupo Esfera Brasil. "Ele deixou claro que para ele é uma questão encerrada."

 

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O líder do PSD também comentou o encontro entre o governador Eduardo Leite (PSD) e Caiado. Kassab afirmou que Leite ficou "triste" por querer "muito" ser presidente da República, mas que isso não consiste numa dissidência. "É natural que haja uma frustração", disse.

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