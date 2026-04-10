Kassab diz que Caiado propõe pacificação ao prometer anistia a golpistas
"Candidato à Presidência da República tem de falar a verdade", disse presidente do PSD
O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, defendeu a promessa do ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), de anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os demais condenados por atos golpistas. Para Kassab, o ato consiste numa "pacificação" do País.
"O que Caiado propõe é pacificação do País. Essa questão da anistia iria ser colocada em campanha. Ele tem de responder sim ou não. Candidato à Presidência da República tem de falar a verdade", disse Kassab, em coletiva de imprensa após um jantar com empresários promovido pelo grupo Esfera Brasil. "Ele deixou claro que para ele é uma questão encerrada."
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O líder do PSD também comentou o encontro entre o governador Eduardo Leite (PSD) e Caiado. Kassab afirmou que Leite ficou "triste" por querer "muito" ser presidente da República, mas que isso não consiste numa dissidência. "É natural que haja uma frustração", disse.