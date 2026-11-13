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Eleições 2026 Kassab diz que decisão de Zanin sobre 2º turno no Rio foi correta e aguarda mérito O PSD, que disputou o governo fluminense com Eduardo Paes, questiona a exclusão dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos) do cálculo da maioria absoluta

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta sexta-feira, 13, que foi correta a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de negar o pedido de liminar apresentado pelo partido para viabilizar um segundo turno na eleição para o governo do Rio de Janeiro. O dirigente disse que a legenda aguardará a análise do mérito da ação.

"Vamos aguardar o julgamento do mérito da ADPF", afirmou ao Estadão/Broadcast (Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), durante o 19º Encontro de Líderes, promovido pela Comunitas, na capital paulista.

Zanin rejeitou na quinta-feira, 12, o pedido de liminar por questões processuais, sem julgar o mérito. O ministro considerou inadequado utilizar uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) para contestar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) enquanto ainda há recursos pendentes na Justiça Eleitoral.





O PSD, que disputou o governo fluminense com Eduardo Paes, questiona a exclusão dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos) do cálculo da maioria absoluta. A anulação elevou o porcentual de votos válidos de Douglas Ruas (PL) de 49,27% para 50,88%, garantindo sua eleição no primeiro turno. A legenda defende que os votos de Garotinho integrem essa base de cálculo, o que levaria a disputa entre Ruas e Paes ao segundo turno.

Em nota divulgada na noite de quinta-feira, 12, a sigla afirmou que segue confiante de que, não havendo maioria absoluta dos votos em primeiro turno, os fluminenses devem escolher seu governador em segundo turno, conforme a interpretação da Constituição Federal defendida pela legenda.

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