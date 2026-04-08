A- A+

Eleições 2026 Kassab diz que "maldosos" distorceram fala sobre os '15% de Caiado' Presidente do PSD havia afirmado na terça (7) que se o pré-candidato a presidente de seu partido atingisse 15% dos votos no primeiro turno estaria "ótimo"; na quarta (8), ele disse acreditar que Caiado irá para o segundo turno

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, considerou "maldosos" aqueles que teriam, na sua opinião, feito uma interpretação equivocada de uma fala sua sobre a participação do pré-candidato a presidente Ronaldo Caiado na campanha eleitoral deste ano.

Na terça-feira (7), durante um evento do banco Bradesco em São Paulo, Kassab afirmou que se Caiado atingisse 15% dos votos no primeiro turno estaria "ótimo". O patamar, segundo o líder partidário, permitiria maior poder de barganha no segundo turno.

Nesta quarta (8), porém, Kassab disse que foi mal compreendido, pois na verdade teria se referido a "possibilidades" e não a "metas".

– Tudo nos leva a crer que a candidatura do Caiado vai crescer. Aí você pergunta: 'poxa vida, mas não é certeza?' Lógico que não é certeza, mas nós somos muito confiantes na vitória - afirmou.

Quando questionado sobre a fala rerindo-se especificamente aos 15%, respondeu:

– Caso ele (Caiado) não vá para o segundo turno, caso estacione em 15%, 20%, é evidente que se tem um entendimento de que o partido pode liberar ou pode apoiar. E se tiver um apoio, se for dado um apoio, vai ser mediante condições. Agora, não serão condições fisiológicas, serão condições estabelecidas com total transparência, em cima de princípios, de propósitos – disse Kassab ao GLOBO.

Ainda questionado se a fala dos 15%, independentemente de projeções, poderia soar como "toma lá dá cá", Kassab foi enfático ao dizer que não.

– Não. Isso que eu estou dizendo não é um toma lá dá cá. Se o Caiado não for para o segundo turno, e acho que iremos, nós faríamos um acordo. E, se tivesse um acordo, seria em cima de princípios, não em cima de toma lá dá cá. Essa é a diferença do PSD. Agora, já os maldosos dizem que já vamos querer cargo, já vamos querer fisiologismo, né? Aí é a maldade de quem nos mede pela sua régua – afirmou Gilberto Kassab.

O presidente do PSD também foi perguntado qual escolha faria caso o segundo turno ficasse definido entre Lula e Flávio Bolsonaro.

– Não, não se discute isso. Acho que uma proposta de candidatura, com a consistência que tem o Caiado, não estamos discutindo isso e nem será discutido, porque realmente nós acreditamos que a gente vai para o segundo turno – finalizou Kassab.

Veja também