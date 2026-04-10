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Eleições 2026

Kassab diz que o PSD está firme com Tarcísio, apesar de conversas com Haddad

Após a migração do vice-governador Felício Ramuth para o MDB, o PSD acabou de fora da chapa ao governo e ao Senado encabeçada pelo governador de SP

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Gilberto Kassab e Tarcísio de FreitasGilberto Kassab e Tarcísio de Freitas - Foto: Reprodução/Twitter

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, reafirmou nesta quinta-feira, 9, o compromisso com a reeleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em meio a conversas com o ex-ministro Fernando Haddad (PT). Kassab salientou que o apoio ao atual chefe do Executivo paulista é algo já decidido pelo partido.

"Ele (Haddad) enviou uma mensagem de feliz Páscoa e eu retribui. Até posso, porque discutir políticas públicas e ideias é muito importante", disse Kassab, em entrevista coletiva após um jantar com empresários promovido pelo grupo Esfera Brasil. "Vale registrar que o PSD está muito firme na campanha de reeleição do governador Tarcísio."

 

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Após a migração do vice-governador Felício Ramuth para o MDB, o PSD acabou de fora da chapa ao governo e ao Senado encabeçada por Tarcísio. Kassab também deixou a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do governo paulista em março.

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