Kassab diz que PSD terá candidato próprio a presidente e que Raquel está consciente disso

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse, ontem, à Folha, que a governadora Raquel Lyra, atualmente no PSDB, está ingressando no PSD, na próxima segunda-feira, em ato no Recife, sabendo que a sua nova legenda terá candidato próprio à Presidência da República. Ele citou dois nomes já especulados pela mídia – os governadores de São Paulo, Tarcísio Freitas, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior.

“São nomes excepcionais”, afirmou. Perguntado se a governadora de Pernambuco havia assumido com ele o compromisso de apoiar um desses nomes ou um outro como alternativa própria do PSD, Kassab afirmou que, nas suas tratativas com Raquel, não condicionou sua filiação ao jogo da sucessão presidencial, no próximo ano.

“Se ela optou pelo PSD para ficar mais próxima do presidente Lula, acertou, porque o nosso partido, hoje, está na base do Governo e ocupa ministérios. Se ela optar por uma outra candidatura, como a de Lula, isso não será problema, porque existem casos assim em outros Estados”, afirmou.

Segundo Kassab, a governadora, em nenhum momento das diversas conversas que teve com ele, impôs alguma dificuldade em relação a 2026. “O que estamos comemorando, neste momento, é a filiação de uma governadora. Isso nos fortalece, fortalece o partido e, sendo do Nordeste, nos dá envergadura na região”, disse.

Kassab disse, ainda, que deu carta branca para Raquel e que, se ela vier a assumir a presidência do PSD no Estado, será honroso para ele e para o partido. “Mas isso eu deixei nas mãos de André de Paula. Ele vai se entender com a governadora e saber dela o que pensa sobre o assunto e qual o melhor caminho”, afirmou.

Sobre o ato da próxima segunda-feira, Kassab disse que está com a expectativa de ser bastante prestigiado, inclusive por ministros do partido e lideranças de todas as regiões do País, principalmente do Nordeste. “Faremos um grande evento, do tamanho e da dimensão da governadora”, destacou.

O presidente nacional do PSD disse, por fim, que a governadora é uma grande aposta da legenda para sua reeleição em 2026. “Ela passou por alguns momentos de dificuldades, mas já vi pesquisas que está melhorando. Como em Pernambuco a eleição será polarizada com o prefeito João Campos (PSB), acho que isso vai favorecer ela”, disse, apostando no crescimento de Raquel nas pesquisas na medida em que o povo pernambucano passar a ter a exata compreensão do governo da nova aliada.