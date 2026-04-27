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SÃO PAULO Kassab diz que será radicalmente contra projeto da "Times Square" em SP se afetar a Lei Cidade Limpa Ex-secretário de Tarcísio alega, contudo, que espera não haver publicidade nos letreiros luminosos e apoia revitalização do centro

O presidente do PSD e ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou nesta segunda-feira, 27, que será “radicalmente contra” o projeto do Boulevard São João caso este afete a Lei Cidade Limpa, aprovada durante o seu mandato. A iniciativa, comparada com a Times Square, de Nova Iorque, prevê a instalação de quatro painéis de LED no centro da capital paulista, com até 25 metros de altura, para divulgar ações culturais da prefeitura e anúncios publicitários.

— A minha participação nesse processo é de acompanhamento. Desde que não seja ferida a Lei Cidade Limpa, que é muito rigorosa, vamos estar apoiando. Se tiver qualquer possibilidade de afetar a Lei Cidade Limpa, vocês podem ter certeza que eu, com a minha modesta presença hoje, porque não tenho cargo, vou estar radicalmente contra — declarou Kassab, antes de participar do 8º Fórum Paulista de Desenvolvimento, em Itu, no interior do estado.

Kassab disse que foi apresentado ao projeto, em encontro com a iniciativa privada, quando era secretário de Governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos). O governador é um entusiasta da ideia e, na semana passada, participou de anúncio ao lado do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), seu aliado político. Ele relatou que, nessa reunião, os empreendedores alegaram que os letreiros não seriam usados para publicidade, e sim para divulgar eventos culturais — e, dessa forma, não avaliou como um desvirtuamento da legislação.

— É uma esquina emblemática da cidade de São Paulo, que pode ser um importante pilar da reconstrução do centro, levando as pessoas a frequentarem mais os equipamentos. Evidentemente que, para aqueles que querem revitalizar o centro, como eu, eles têm o meu apoio. Sendo esse o conceito, não tem por que ficarmos contra — concluiu o dirigente.

Segundo o termo de cooperação aprovado por margem apertada de votos na Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU), 70% do tempo de exibição dos painéis será destinado a conteúdo cultural e institucional, mas os outros 30% serão reservados às marcas patrocinadoras que viabilizarão o projeto. A execução cabe à Fábrica de Bares, empresa proprietária de estabelecimentos tradicionais da região, como Bar Brahma, Bar Léo, Love Cabaret e Orfeu.

Em contrapartida, os empresários terão de restaurar a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, além de recuperar a estátua Mãe Preta e o Relógio de Nichele, todos localizados no centro histórico da capital paulista, além de instalar mobiliário urbano, iluminação e paisagismo e promover ações de zeladoria, seguindo diretrizes ambientais e de preservação. As melhores são estimadas em R$ 6 milhões ao longo de três anos.

Ainda não há prazo para a requalificação, que abrange cerca de 42 mil metros quadrados na Avenida São João, entre o Largo do Paissandú e a Praça Júlio Mesquita, mas a ideia é concluir a instalação até o final de setembro. O trecho da avenida deve ficar fechado para o trânsito entre a noite de sábado, a partir das 18h, e 23h de domingo. O tempo mínimo por anúncio será de 10 segundos, com veto a padrões como animações, vídeos, movimento contínuo, estímulos visuais abruptos e flashs.

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