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Eleições 2026 Kassab mantém Caiado e Leite no páreo e promete apresentar candidato de 'alternativa ao país" Governador gaúcho declarou que 'quem admite plano B, já perdeu' e diz que conclui mandato se não encabeçar chapa

Em meio à disputa interna do PSD pela pré-candidatura à Presidência da República, o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, afirmou que o partido terá um nome definido até a próxima terça-feira. A fala foi ao lado do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, após uma reunião privada que durou cerca de duas horas no apartamento de Kassab, em São Paulo.

O encontro ocorreu um dia após o dirigente partidário se encontrar com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. A cúpula pessedista afunilou sua escolha entre os dois mandatários estaduais e busca um consenso para evitar desgastes internos. Ao detalhar o processo de escolha, o presidente da legenda elogiou o capital político dos dois governadores que restaram na mesa e confirmou o prazo apertado para a definição oficial.

— Eu não diria que o PSD é a terceira via. O Brasil precisa de uma alternativa. Não é possível que a gente tenha só duas candidaturas que já tiveram essa oportunidade e que não deram para o Brasil as respostas que o Brasil precisava. Mais uma vez o governador Eduardo Leite deixou clara a sua disposição de colocar o seu nome para ser examinado pelo partido. Isso é muito positivo. É um partido que tem dois quadros com essa dimensão e aprovação em seus estados — declarou Kassab.

O mandatário gaúcho, por sua vez, buscou afastar a narrativa de que estaria escanteado na disputa com Caiado. Ele reforçou a intenção de figurar como o quadro capaz de unificar o centro político e dialogar com diferentes espectros para romper a polarização.

— Quero deixar claro que saio muito animado da conversa com o presidente Kassab, no sentido de que está reafirmada não só a disposição como a determinação do PSD de ter candidatura. Um partido que, ao longo desses 15 anos, teve a habilidade de reunir lideranças políticas diversas, boas cabeças que querem pensar o país. A legenda está madura para apresentar um projeto nacional, além de ter o maior número de prefeitos e governadores e uma bancada expressiva no Congresso — pontuou Leite.

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