Kassab oficializa saída do governo de São Paulo

Anúncio do presidente do PSD, que ocupava posto de secretário de Governo na gestão Tarcísio de Freitas, foi feito pelas redes sociais

Gilberto Kassab e Tarcísio de Freitas - Foto: Reprodução/Twitter

O secretário de Governo de São Paulo e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, anunciou nesta quarta-feira (25) a saída da gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Os rumores de que ele deixaria o Palácio dos Bandeirantes ocorrem desde dezembro do ano passado.

– Diante das intensas atividades nos campos partidário e eleitoral que se apresentam no calendário político de 2026, com eleições para presidente, governadores, senadores e deputados em outubro, a minha atuação como secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo torna-se incompatível com minha atividade política e eleitoral neste período. Desta forma, deixo o secretariado do governador Tarcísio de Freitas, que tive a honra de integrar desde o primeiro dia de seu mandato – afirmou Kassab, pelo Instagram.

Leia também

• Leite diz que fica no governo do RS caso Kassab escolha Caiado como pré-candidato

• Leite se reúne com Kassab após PSD encaminhar candidatura de Caiado

• Ronaldo Caiado se reúne com Kassab em SP após Ratinho Jr. desistir de disputar Presidência

O anúncio de Kassab ocorre em meio a uma série de indefinições dentro e fora de seu partido. Após a negativa de Ratinho Jr. de concorrer à Presidência da República, deu-se início a uma disputa entre Ronaldo Caiado e Eduardo Leite pelo posto de presidenciável. No Palácio dos Bandeirantes, após o próprio Kassab tentar cacifar seu nome como vice de Tarcísio no pleito de 2026, o governador decidiu repetir a dobradinha de 2022 e vai escolher Felício Ramuth.

