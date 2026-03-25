Kassab oficializa saída do governo de São Paulo
Anúncio do presidente do PSD, que ocupava posto de secretário de Governo na gestão Tarcísio de Freitas, foi feito pelas redes sociais
O secretário de Governo de São Paulo e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, anunciou nesta quarta-feira (25) a saída da gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Os rumores de que ele deixaria o Palácio dos Bandeirantes ocorrem desde dezembro do ano passado.
– Diante das intensas atividades nos campos partidário e eleitoral que se apresentam no calendário político de 2026, com eleições para presidente, governadores, senadores e deputados em outubro, a minha atuação como secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo torna-se incompatível com minha atividade política e eleitoral neste período. Desta forma, deixo o secretariado do governador Tarcísio de Freitas, que tive a honra de integrar desde o primeiro dia de seu mandato – afirmou Kassab, pelo Instagram.
Leia também
• Leite diz que fica no governo do RS caso Kassab escolha Caiado como pré-candidato
• Leite se reúne com Kassab após PSD encaminhar candidatura de Caiado
• Ronaldo Caiado se reúne com Kassab em SP após Ratinho Jr. desistir de disputar Presidência
O anúncio de Kassab ocorre em meio a uma série de indefinições dentro e fora de seu partido. Após a negativa de Ratinho Jr. de concorrer à Presidência da República, deu-se início a uma disputa entre Ronaldo Caiado e Eduardo Leite pelo posto de presidenciável. No Palácio dos Bandeirantes, após o próprio Kassab tentar cacifar seu nome como vice de Tarcísio no pleito de 2026, o governador decidiu repetir a dobradinha de 2022 e vai escolher Felício Ramuth.