Liderado pelo ex-prefeito de São Paulo e atual secretário de Articulação Política do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), Gilberto Kassab, o PSD (Partido Social Democrático) passou a ser, pela primeira vez desde a sua criação, o partido brasileiro que comanda o maior número de prefeituras brasileiras.

São 968 executivos municipais filiados à sigla, 308 a mais do que os 660 alcançados nas eleições de 2020. O crescimento de 47% fora de um período eleitoral se deu pela migração de prefeitos de outros partidos. Isso fez com que a sigla desbancasse o MDB (Movimento Democrático Brasileiro), que há décadas liderava o ranking de domínio de prefeituras.

O crescimento do número de prefeitos do PSD e a sua liderança no Brasil são ancorados sobretudo no Sudeste, região mais rica do país e com a maior quantidade de eleitores. A sigla de Kassab lidera com folga o número de prefeituras. Em São Paulo, apenas, tem expressivos 329 prefeitos: é mais do que a soma dos prefeitos de todas as demais siglas.

Em Pernambuco, o PSD está de olho na governadora Raquel Lyra, de malas prontas para abandonar a canoa virada do PSDB. Em conversa com o repórter Carlos Nascimento, da Rede Nordeste de Rádio, Kassab disse que o partido já está representado no Governo de Raquel, através da Secretaria de Turismo, e que gostaria de vê-la no partido.

"Não diria que vamos convidá-la. A governadora já sabe muito bem que o nosso partido está à disposição dela. E seria uma grande honra para o PSD ter em seus quadros uma gestora com as qualidades de Raquel", disse Kassab, que delegou essa missão ao ministro da Pesca, André de Paula.

A presença forte do PSD nas prefeituras hoje não garante, necessariamente, que em 2024 vai prevalecer esse mesmo cenário depois das disputas pela renovação nos Executivos municipais. Mas a sigla de Kassab sai na frente com as máquinas de governos locais a seu favor.

Se confirmar esse favoritismo nas urnas, será um sinal de como as forças de centro e de centro-direita seguem tendo grande tração entre os eleitores. O PSD lidera em número de prefeitos no Sudeste, mas não está em primeiro lugar nas outras quatro regiões do Brasil.