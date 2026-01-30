A- A+

SÃO PAULO Kassab sobre ser vice de Tarcísio em SP: seria um privilégio, mas não é obstinação O líder do PSD afirma publicamente que vai atuar apenas nas articulações este ano

O presidente nacional do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou nesta sexta-feira que seria um "privilégio" ser candidato a vice-governador na chapa do chefe do Executivo paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em 2026 e disse que a decisão será do atual mandatário.

Nos bastidores, sabe-se que Kassab vem articulando para ocupar o cargo de vice, que já pertence ao seu partido, com Felício Ramuth. Até o momento, o líder do PSD afirma publicamente que vai atuar apenas nas articulações este ano.

"Evidente que seria um privilégio, mas não é obstinação. A vida pública não pode ser movida por desejo pessoal", disse Kassab em coletiva de imprensa após painel no lançamento do Plano de Voo da Amcham 2026, na B3. "Quem coordena é o governador. O partido participa, mas sob o comando dele. Ele terá liberdade para fazer essa escolha."

Em agenda pública no dia 23 de janeiro, Tarcísio elogiou o líder do PSD, que deve deixar a gestão em breve.

"Eu não sei exatamente o que ele vai fazer, se ele tem a intenção de concorrer ou não. Isso vai depender, obviamente, porque o Kassab é uma pessoa que tem feito um grande trabalho, é uma liderança política nacional relevante, tem ajudado o Estado de São Paulo. Eu fico aguardando os próximos passos dele", disse Tarcísio. "Ele ajuda muito o Estado de São Paulo e vai nos ajudar com certeza na construção desse projeto aqui em São Paulo e também na construção do projeto nacional. Eu conto muito com o Kassab."





Veja também