BRASIL Kayo Amado: quem é o prefeito que causou "climão", abandonou palco e foi consolado por Tarcísio Mandatário de São Vicente se incomodou com declaração do prefeito de Santos de que a UPA de sua cidade atende a mais da metade da população vizinha

Kayo Amado (Podemos), prefeito de São Vicente (SP), no litoral paulista, causou um "climão" durante uma cerimônia de entrega de chaves dos imóveis de um conjunto habitacional na cidade, na última segunda-feira. Irritado com o discurso do prefeito de Santos, Rogério Santos (PSDB), ele abandonou o palco com a primeira-dama e foi consolado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) minutos depois.

Amado se incomodou com a declaração de Santos de que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de sua cidade atende a mais da metade da população de São Vicente. O prefeito de Santos se referia a um espírito de colaboração entre os municípios vizinhos, mas foi entendido como uma comparação injusta.

Depois do evento, ele publicou em seu Instagram se queixando do que julga serem repasses desproporcionais dos governos do estado e federal para as duas cidades. Ele escreveu que "se (alguém) quer comparar serviços, compare também quanto cada município recebe do Estado, da União, e também em arrecadações próprias. A desigualdade entre os municípios e a injustiça social estão aí". Já em seu Twitter, ele afirmou que deixou o palco durante "uma fala mentirosa" do colega.

"Ninguém vai olhar de cima pra baixo pra São Vicente. Ontem, sim, eu saí do palco durante uma fala mentirosa. Não vou aceitar quieto, pois represento um município que não pode mais se calar a essas injustiças. Mas retornei ao palco para ouvir o governador e vice-presidente", escreveu, em referência a Tarcísio e Geraldo Alckmin (PSB), que também estava presente no evento.



Em coletiva de imprensa após a cerimônia, Amado afirmou que Santos recebe mais recursos para custear a saúde dos municípios vizinhos por ter se tornado um polo regional, mas que sua cidade também poderia se tornar autossustentável se recebesse a mesma quantia de dinheiro do governo de São Paulo e do governo federal.

— O custeio da máquina é o grande desafio de São Vicente. A gente não tem um porto para ajudar a gente a alavancar as receitas. O estado e a União precisam olhar pra gente ajudar a custear a saúde — afirmou Amado.

Um interlocutor do prefeito afirmou que a relação entre os dois gestores é cordial e que a rusga no evento foi fruto de um "comentário infeliz" de Santos. Os dois ainda não se encontraram pessoalmente depois da polêmica.

Nas redes sociais, predominam publicações elogiando a atitude "corajosa" de Amado, mas alguns o criticaram pelo temperamento e pelos problemas na cidade, como na segurança pública.

Graduado em gestão de políticas públicas pela USP, Amado é membro do RenovaBR e da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (Raps), duas organizações criadas para qualificar lideranças políticas — a última com foco maior na questão ambiental e das mudanças climáticas.

Então com 29 anos e servidor público municipal, foi eleito no segundo turno em 2020 com 56,30% dos votos, derrotando a candidata do PSDB, Solange Freitas. Suas principais bandeiras eleitorais incluíam a reabertura de um pronto socorro, a criação de um departamento na Secretaria de Educação responsável pela manutenção das escolas e a instalação de câmeras para reforçar a segurança pública.

O prefeito tem mantido uma postura moderada, compartilhando encontros com representantes tanto do governo do estado, do bolsonarista Tarcísio, quanto do governo federal, do PT. Em março, após se encontrar com o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), ex-prefeito de São Vicente, Amado criticou nas redes sociais os seguidores que o repreenderam pelos encontros com lideranças à esquerda e à direita.

"Não contem comigo para perpetuar brigas e politicagem barata. Oras, se eu depender de agradar a todos, não vou governar", escreveu.

