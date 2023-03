A- A+

Cabo + Cidadania Keko do Armazém lança novo Cabo + Cidadania, maior programa de assistência social do Litoral Sul Gestor autorizou o reforço nas ações sociais para gerar mais dignidade à população cabense

O prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Keko do Armazém, irá lançar na próxima sexta-feira (10), o maior programa de assistência social do litoral sul pernambucano. O Cabo + Cidadania vai atender todos os bairros do município, com ações integradas de 10 secretarias, levando serviços de saúde, infraestrutura, assistência social, esporte, lazer, dentre outros. O lançamento irá acontecer na comunidade Vila Esperança, primeira comunidade a receber os serviços do programa.

“O Cabo mais cidadania surgiu como oportunidade para aqueles que vivem em comunidades que necessitam de uma atenção especial da gestão pública. Então, a Prefeitura vai garantir ações, sobretudo para moradores cadastrados na base do CadÚnico. Nós fomos além. Iremos colocar 10 secretarias para integrar esse comitê e planejar essas ações. Nosso objetivo é combater as desigualdades sociais e bem-estar para todos”, explicou o prefeito.

Keko do Armazém ainda afirmou que o grande diferencial, além da estrutura física, é trazer essa relação da Prefeitura com a comunidade, já que os serviços públicos não chegavam às famílias. “Nosso maior patrimônio é nosso povo, por isso temos que ir até as comunidades e prestar atendimento da mesma maneira. Aqui, a prioridade são as pessoas”, complementa o gestor municipal.

As ações irão garantir a transformação na vida dos cabenses, por meio de cursos, oficinas educativas, revitalização e inclusão social.

Garantia de benefícios

Os moradores terão garantia de benefícios em diversos serviços, como: agendamento de RG; inclusão e atualização do CadÚnico; atendimento jurídico; aferição da pressão arterial; atualização da caderneta vacinal; vacinação e testagem rápida contra Covid-19; corte de cabelo; blitz policial; pinturas de meio fio e faixa de pedestres, assim como outros serviços. O programa terá um cronograma para chegar em outras comunidades.

Além das secretarias municipais, serão montados polos de acesso nos locais para garantir que os serviços sejam ofertados. A secretária de Programas Sociais, Andrea Galdino, afirmou que o programa vai transformar a vida das pessoas. “Essa é a ordem que Keko do Armazém nos dá todos os dias: tem que gostar de gente. Não é um programa temporário, é lindo, transformador e que não vai parar nunca mais”, disse a secretária.

