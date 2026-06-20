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ELEIÇÕES 2026 Kim Kataguiri desiste de candidatura ao Governo de São Paulo Deputado federal anunciou a decisão durante evento do partido Missão e revelou planos de integrar eventual ministério de Renan Santos

O deputado federal Kim Kataguiri (Missão) anunciou neste sábado que desistiu de sua pré-candidatura ao Governo do Estado de São Paulo e confirmou que buscará a reeleição para a Câmara dos Deputados.

A declaração ocorreu durante um evento oficial da legenda realizado no Auditório Bunkyo, na capital paulista.

Kim Kataguiri afirmou que quer "ser o governador do Estado de São Paulo", mas que "nem sempre a vida deixa a gente fazer o que a gente quer".

— Nem sempre a gente pode seguir o caminho que gostaria de seguir. Às vezes, a gente tem que encarar estradas mais duras, mais ingratas, mais pesadas — afirmou.

O parlamentar informou que o partido Missão — legenda idealizada por lideranças do Movimento Brasil Livre (MBL) — avalia se lançará um nome alternativo para a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes ou se adotará uma postura de neutralidade no pleito estadual. De acordo com o deputado, a tendência atual é que seja articulada uma chapa pura, composta exclusivamente por integrantes do partido, sem coligações formais no momento.

— Na política brasileira, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que alguma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer vai acontecer. O imponderável torna-se cada vez mais regra, então, assim, a princípio não devemos formar uma chapa com outros partidos, mas a gente não sabe como o cenário vai estar daqui a um ou dois meses — disse.

Kataguiri também adiantou seus planos para o âmbito nacional e anunciou que aceitou o convite para integrar uma eventual gestão do pré-candidato à Presidência da República pela legenda, Renan Santos.

— Tenho muito orgulho de ser anunciado hoje como o primeiro membro da equipe ministerial do governo Renan Santos — declarou, apontado para a pasta da Reforma do Estado.

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