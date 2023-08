Kit de joias da Chopard recebido por Bolsonaro foi leiloado nos EUA

A- A+

A Polícia Federal encontrou indícios de que o kit de joias da Chopard recebido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro foi colocado em leilão nos Estados Unidos, em fevereiro deste ano. O kit continha um relógio, caneta, anel, abotoaduras e um rosário árabe que foram dados ao ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque durante uma viagem oficial à Arábia Saudita, em outubro de 2021.

Segundo a PF, as joias acabaram não sendo arrematadas "por circunstâncias alheias à vontade dos investigados" e foram devolvidas pela defesa do ex-presidente por ordem do Tribunal de Contas da União (TCU), em março deste ano.

Em abril, ao comentar sobre a pressão do governo para recuperar um outro conjunto de joias retidos pela Receita Federal, a defesa de Bolsonaro justificou que ação visava evitar um "vexame internacional".

— Um presente de chefe de Estado dado ao governo brasileiro jamais poderia ir a leilão por inação de quem quer que seja — explicou o advogado e ex-ministro Fábio Wajngarten, na ocasião.

A PF identificou mensagens no celular do tenente-coronel Mauro Cid que tratam das tentativas de comercialização das joias. "Olá. E agora? Ninguém comprou o conjunto?", enviou ele, em inglês, para um interlocutor identificado como Nicholas. Segundo a PF, essa pessoa é vinculada a uma empresa de Nova York especializada em leilões de joias e relógios de luxo.

Após o mal sucedido leilão, Cid teria mandado trazer de volta o kit de joias em conversa com um assessor do ex-presidente. "Já mandei voltar o produto", diz ele, em áudio.

