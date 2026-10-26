Eleições 2026
Kremlin celebra vitória de Lula e elogia sua contribuição para relações com a Rússia
"Ele fez muito, não apenas para o desenvolvimento das relações bilaterais, mas também para o avanço de processos no âmbito dos BRICS", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov
O presidente do Brasil pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, reage ao lado de sua esposa, a primeira-dama Rosangela da Silva (à esquerda), e do vice-presidente Geraldo Alckmin (segundo à direita) - Foto: Miguel Schincariol/AFP
A Rússia celebrou nesta segunda-feira (26) a reeleição do presidente de esquerda brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e destacou seus esforços para o desenvolvimento das relações entre os dois países membros dos BRICS.
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"Ele fez muito, não apenas para o desenvolvimento das relações bilaterais, mas também para o avanço de processos no âmbito dos BRICS", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.