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Eleições 2026 Kremlin celebra vitória de Lula e elogia sua contribuição para relações com a Rússia "Ele fez muito, não apenas para o desenvolvimento das relações bilaterais, mas também para o avanço de processos no âmbito dos BRICS", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov

A Rússia celebrou nesta segunda-feira (26) a reeleição do presidente de esquerda brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e destacou seus esforços para o desenvolvimento das relações entre os dois países membros dos BRICS.

"Ele fez muito, não apenas para o desenvolvimento das relações bilaterais, mas também para o avanço de processos no âmbito dos BRICS", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

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