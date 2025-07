'Lamento tentativa de interferência em nosso país', diz Eduardo Leite sobre tarifas anunciadas

A- A+

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falou nesta quinta-feira sobre o anúncio do presidente americano Donald Trump de que os Estados Unidos irão impor tarifas de 50% aos produtos brasileiros.

Comunicada por meio de uma carta publicada nas redes, a medida foi justificada com base em motivos ideológicos e críticas as ações da Justiça brasileira contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, tratadas como “caça às bruxas”.

— Eu lamento que a gente observe uma tentativa de interferência dessa natureza no nosso país — disse Leite durante uma entrevista.

O governador citou ainda possíveis impactos nas exportações de bens produzidos no estado, como armas de fogo, tabaco e pasta de celulose:

— Essa polarização política radicalizada está mais uma vez demonstrando como ela fere os interesses do país — completou.

Leite não foi o primeiro governador a se manifestar sobre a carta de Donald Trump. O governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) declarou que o petista "colocou sua ideologia acima da economia, e esse é o resultado".

Sem dar exemplos, o ex-ministro de Bolsonaro declarou que "outros países buscaram a negociação", e que não adiantava "se esconder atrás" do antigo presidente, pois "a responsabilidade é de quem governa".

O mineiro Romeu Zema (Novo) adotou o discurso bolsonarista de perseguição ao criticar Lula. O governador disse que os brasileiros vão pagar a conta de Lula, Janja e do Supremo Tribunal Federal (STF), e chamou as respostas de "provocações baratas".

Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, citou o regime do ex-presidente da Venezuela Hugo Chávez para tratar do tema. Caiado disse que Lula afronta "gratuitamente o governo americano", e que o petista tenta se aliar aos países "que são verdadeiras tiranias sustentadas pelo ódio, a corrupção e o terrorismo".

Diferentemente dos outros governadores, o paranaense Ratinho Júnior (PSD) não fez qualquer menção ao tarifaço nas redes. Em publicação no Instagram na manhã desta quinta-feira, o político exaltou dados sobre crescimento na geração de empregos no estado, resgate de obras estruturais e abono na conta de energia para mais de 300 mil famílias.

