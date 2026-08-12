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ELEIÇÕES 2026 Lançamento de campanha de Lula terá discurso de mulheres após constrangimento em convenção do PT Além de São Paulo, o PT organiza caravanas saindo do Rio, Curitiba e Minas Gerais e pediu aos parlamentares que mobilizem as bases, para levar mais público ao evento

O lançamento da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá discursos de mulheres após constrangimento de gerado durante a convenção do PT, em São Paulo, em que petista criticou a falta de falas femininas no roteiro do evento.

O ato ocorrerá no Estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, onde Lula iniciou sua carreira política liderando o movimento sindical, na primeira greve do ABC paulista. A organização prepara um palco em que Lula poderá caminhar até o meio da plateia enquanto discursa. Há intenção da campanha em reproduzir no próximo domingo as imagens de 1979 quando Lula aparecia de pé junto ao público. Na época, o petista discursou em cima de uma mesa improvisada.

Além da militância em São Paulo, o PT organiza caravanas saindo do Rio, Curitiba e Minas Gerais e pediu aos parlamentares que mobilizem as bases, para levar mais público ao evento.

Ministros e ex-ministros do governo também estão sendo convocados a irem a São Bernardo do Campo. Lula tem sido informado do passo a passo da mobilização e debateu o tema com aliados na reunião de coordenação de campanha que ocorreu no Palácio da Alvorada na segunda-feira.

Com orientação de que faça um discurso mais enxuto do que o da convenção do partido, em 2 de agosto, Lula deve tratar da sua trajetória e da sua ligação política com São Bernardo do Campo e citar propostas para o futuro e prioridades de um eventual quarto mandato. Temas como soberania nacional, defesa do fim da escala 6x1 e fim da violência contra mulheres farão parte dos tópicos que o presidente deve citar.

Além de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, a organização prevê discursos de mulheres para evitar novo embaraço como o que ocorreu na convenção. Na oportunidade, Lula disse que foi "surpreendido" pelo fato de não haver previsão de fala de mulheres e chamou a primeira-dama Janja da Silva para subir ao palco.

— Hoje fui surpreendido com a grandiosidade e a criatividade, Edinho, de quem organizou esse evento. Antes de eu falar, quero fazer uma crítica a mim, porque não é possível que a gente tenha esquecido no principal evento da nossa campanha de ter colocado uma mulher para falar. Como a minha querida companheira Janja não estava no script nem na agenda de ninguém, quero que ela em nome das pessoas que participam do pacto do feminicídio, falem para as mulheres aqui.

Antes do primeiro ato oficial de campanha no domingo, Lula fará uma maratona de gravações com candidatos a governos estaduais e ao Senado de aliados. Os vídeos serão gravados na quinta e sexta-feira em Brasília no QG de comunicação da campanha petista, no Lago Sul. A partir da próxima semana, Lula deve dedicar os finais de semana a compromissos de campanha, com prioridade nesse momento para o Sudeste, com visitas previstas a Minas Gerais e Rio de Janeiro.

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