EX-JOGADOR Lancha, mansão e três carros: bens de Romário vão a leilão para pagar R$ 10,8 milhões em dívida Lance inicial equivale à metade do valor cobrado ao senador em disputa judicial, que se arrasta há duas décadas na Justiça do Rio

A Justiça do Rio autorizou a ida a leilão de uma mansão, uma lancha e três carros atribuídos ao senador Romário (PL-RJ), com o objetivo de quitar uma dívida que é alvo de disputa judicial há mais de duas décadas. Os leilões dos cinco bens (veja as imagens e mais detalhes abaixo) estão marcados para ocorrer no próximo dia 23, e os lances iniciais, somados, chegam a R$ 10,8 milhões.

O valor é cerca de metade do que é cobrado de Romário judicialmente, devido à quebra de contrato com uma empresa que prestava serviços em uma boate na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, que pertencia ao hoje senador. A cobrança começou em 2001, quando Romário, à época jogador de futebol, encerrou as atividades do Café do Gol, no qual era um dos sócios.

Na última estimativa apresentada pelos advogados da empresa à 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca, onde corre o processo, a dívida de Romário estava estimada em R$ 24,3 milhões.

Parte desses bens já foi levada a leilão em 2021, mas o Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu o procedimento à época. Os bens, embora não estejam em nome de Romário, foram usados de forma recorrente pelo senador nos últimos anos.

Como mostrou reportagem do jornal O Globo, o senador ocultou patrimônio em nome de familiares, um dos expedientes que dificultaram as cobranças de credores. Em setembro, Romário foi condenado pela Justiça do Rio, em outro processo, por fraudar a execução de uma dessas dívidas.

Procurada pelo jornal O Globo, a defesa de Romário afirmou, em nota, que entrou com recurso contra a decisão que levou os bens a leilão.

"Cabe destacar que o processo em questão foi iniciado há mais de 20 anos, marcado por cobranças absolutamente desproporcionais e exorbitantes. A defesa de Romário seguirá atuando para que prevaleçam a razoabilidade e a justiça, confiando na reversão desse cenário", diz a nota.

Casa na Barra da Tijuca

O imóvel, localizado em um condomínio na Barra da Tijuca, foi avaliado em R$ 9 milhões para a primeira chamada do leilão, marcado para a manhã do dia 23 de outubro. Se não houver nenhum comprador, haverá uma segunda chamada, na mesma data, com lance inicial pela metade do valor — neste caso, de R$ 4,5 milhões.

Em 2018, na primeira vez em que foi penhorada para pagamento de dívidas, a casa de Romário foi avaliada em R$ 5,8 milhões.

Casa na Barra da Tijuca | Foto: Reprodução

Segundo o edital do leilão, a mansão de Romário tem 896 m² de área edificada, em um terreno de 1,5 mil m² que beira a Lagoa da Tijuca. Imagens aéreas mostram que o local conta com piscina e campo de futebol.



A casa foi comprada por Romário há cerca de dez anos junto à antiga proprietária, Adriana Sorrentino, que é ex-mulher do também ex-jogador de futebol Edmundo, mas o senador não passou o imóvel para seu nome.

Após a compra, as cotas de IPTU do imóvel foram quitadas pela irmã de Romário, Zoraidi de Souza Faria, através de uma conta bancária da qual o próprio senador tinha procuração para movimentar seus recursos.

Vista aérea de casa de Romário em condomínio na Barra da Tijuca | Foto: Reprodução

Lancha

A embarcação "All Mare", construída em 2010, está em nome de Zoraidi, irmã de Romário, mas é atribuída pela Justiça ao senador. O lance inicial no leilão do próximo dia 23 é de R$ 1,1 milhão.

Segundo o edital, a lancha tem 15,5 metros de comprimento, foi construída com fibra de vidro e conta com dois motores de 435 cavalos cada um. Atualmente, a embarcação está ancorada na Marina da Glória.

Embarcação de Romário vai a leilão com lance inicial de R$ 1,1 milhão | Foto: Reprodução



Carros

Três veículos ligados ao senador também vão a leilão no próximo dia 23. Um deles é da marca Porsche, modelo Macan Turbo 2015, avaliado em R$ 267,8 mil para o lance inicial.

O veículo também aparecia em nome da irmã do senador, Zoraidi, antes de ser apreendido pela Justiça do Rio em 2018.



Outro veículo atribuído a Romário e listado para leilão é um Audi RS6 Avanti 4.0 TFSI, de 2015, avaliado em R$ 391,5 mil.

Porsche do senador Romário (PL-RJ) vai a leilão no Rio para quitar dívida | Foto: Reprodução

Formalmente, a proprietária do Audi, segundo a base de dados disponibilizada pelo Detran/RJ, era a mãe de Romário, que faleceu em 2024. O carro também foi apreendido pela Justiça em 2018, para penhora.



O terceiro carro que será leiloado é um Peugeot 2008 Allure AT, modelo de 2017, movido a álcool e gasolina. O veículo, que está avaliado em R$ 53 mil para o leilão, estava em nome de Zoraidi, irmã de Romário.

