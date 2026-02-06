A- A+

Multimorbidade Laudo da PF sobre a saúde de Bolsonaro aponta 'alterações neurológicas' e risco de quedas Perícia médica identifica episódios de confusão mental e doenças crônicas, mas avalia quadro como estável

Um novo laudo elaborado pela Polícia Federal apresenta um diagnóstico sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. O documento, que servirá de base para decisões da execução penal, aponta que o ex-presidente possui um quadro de "multimorbidade", caracterizado por múltiplas doenças crônicas que aumentam o risco de morte súbita e complicações graves.

Segundo a PF, porém, apesar das condições médicas do ex-presidente, sua permanência no 19° Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha, é viável e a ida para a prisão domiciliar não é necessária.

Entre os pontos destacados pelos peritos estão as alterações neurológicas. O laudo cita episódios de confusão mental e alteração do nível de consciência, possivelmente associados ao uso de medicamentos de ação central para o controle de crises de soluço.

O documento menciona um episódio recente de queda com traumatismo leve sofrido por Bolsonaro.

De acordo com o documento, Bolsonaro tem um quadro de saúde caracterizado por diversas doenças crônicas e permanentes que incluem apneia obstrutiva do sono grave, hipertensão arterial, doença aterosclerótica e insuficiência renal limítrofe.

Além dessas condições, o documento destaca sequelas de múltiplas cirurgias abdominais, como aderências intestinais, esofagite erosiva e crises de soluços, somadas a um quadro de sobrepeso e sintomas compatíveis com transtorno depressivo.

Segundo os médicos, o uso de remédios como a clorpromazina, somado a quadros de perda de massa muscular e apneia do sono, aumenta significativamente o risco de novos desequilíbrios e quedas.

Apesar da constatação sobre o estado de saúde, a perícia da PF afirma que o quadro clínico de Bolsonaro é estável e que não há indicação de encaminhamento de urgência nem de transferência para hospital penitenciário, desde que sejam mantidas as condições atuais de acompanhamento médico e assistência à saúde.

