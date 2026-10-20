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Justiça Lavagem de dinheiro: PF apura compra de móveis para casa usada por Wilson Lima, ex-governador do AM A ação é um desdobramento da Operação Sangria, que apura fraudes em licitações e desvios de verbas públicas da saúde no estado

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira, a Operação Verniz para investigar o crime de lavagem de dinheiro na compra de móveis para uma casa usada por Wilson Lima (União), ex-governador do Amazonas.

A ação é um desdobramento da Operação Sangria, que apura fraudes em licitações e desvios de verbas públicas da saúde no estado, com foco nos recursos utilizados durante a pandemia de COVID-19. As informações são do portal G1.

A operação cumpriu um mandado de busca e apreensão nesta manhã e apura a origem de R$ 574.526 usados na compra de mobiliário entre fevereiro e setembro de 2020.

Ainda segundo as investigações, os pagamentos teriam sido feitos em espécie, enquanto as notas fiscais foram emitidas em nome de cinco pessoas, em sua maioria prestadores de serviços que atuaram na reforma do imóvel.

O arquiteto da obra, que não teve o nome divulgado, foi alvo da medida judicial e teria sido o responsável por intermediar as compras e pagamentos. A participação dele nas transações e na utilização de dados de terceiros é investigada.

A operação também busca identificar a origem do dinheiro e verificar possíveis ocultações da origem, da movimentação e da destinação dos valores usados nas compras. O material apreendido será encaminhado para a perícia.

Em nota, a defesa de Wilson Lima afirma que não foi alvo da ação e que "desconhece a existência de qualquer operação".

O ex-governador ainda disse que permanece à disposição das autoridades para prestar informações e que "confia de forma integral no trabalho da justiça".

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