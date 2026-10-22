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Faltando três dias para o segundo turno presidencial, muitos prognósticos vêm sendo feitos sobre o possível resultado que sairá das urnas. Para o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda, a disputa este ano tende a ser decidida pelos eleitores que não forem votar – a chamada abstenção. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", o estudioso fez uma análise da reta final da disputa, avalia que Flávio Bolsonaro (PL) tem entre 55% e 70% de chances de ganhar e que o presidente Lula (PT) ainda não consolidou a virada que seus aliados têm anunciado nas redes sociais. “Uma abstenção maior favorecerá Flávio; uma menor favorecerá Lula”, resumiu Lavareda.

Foi surpreendente Flávio Bolsonaro passar em primeiro lugar no primeiro turno?

O primeiro turno terminou com a menor diferença entre primeiro e segundo colocados, em dez eleições da Nova República, com 1,8 pontos. Por coincidência, foi a mesma distância de Lula sobre Jair Bolsonaro no segundo turno em 2022. Quando acabou o primeiro turno, foi um resultado surpreendente para muitos. Para mim não foi grande surpresa. Dei entrevista na quinta-feira anterior, antecipando que Lula ia perder alguns milhões de votos para a abstenção e que se Flávio já ultrapassasse no primeiro turno não iria ser surpresa. E foi o que ocorreu, apesar de todas as pesquisas apontarem Lula à frente. As pesquisas não conseguem dar conta da abstenção. Veja a Nexus desta segunda-feira (19), que perguntou se os entrevistados iriam votar, e 96% disseram que iriam comparecer. No primeiro turno, 79% foram às urnas, uma diferença de 17%.

Por que é tão difícil medir a abstenção?

O eleitor não confessa a abstenção num país de voto obrigatório, porque é considerado um comportamento ilegítimo. E posso dizer que uma abstenção maior favorecerá Flávio, e uma abstenção menor favorecerá Lula, dada a natureza do público que primordialmente se abstém. Podemos ter uma eleição resolvida pelos ausentes, o que é quase um paradoxo, mas não seria algo singular. Na véspera do Brexit, referendo britânico para deixar a União Europeia, as pesquisas mostravam 51% a 49% para permanecer. No dia da apuração, 52% optaram por sair e 48% por ficar. As pesquisas não erraram, o que ocorreu foi que os mais velhos, que queriam sair da União Europeia, compareceram em massa e votaram, enquanto os mais jovens, que tinham mais interesse pela integração, se abstiveram mais. E o Brexit se tornou uma realidade com a qual até hoje os britânicos trabalham com muita dificuldade, porque trouxe uma cascata de efeitos negativos pela decisão tomada. Nós podemos ter isso em qualquer eleição onde a distribuição dos eleitores esteja muito apertada, como é o caso dessa eleição brasileira.

O segundo turno começou com pesquisas mais favoráveis a Flávio, depois veio um equilíbrio, e há quem fale em virada do presidente Lula. Qual sua avaliação?

Essa suposta virada é uma hipótese otimista. Toda campanha tem que perseguir o objetivo da vitória e trabalhar nessa direção. Temos três fases distintas no segundo turno, e é fácil assinalar os limites de cada uma, que são exatamente essas três semanas de campanha após o primeiro turno. Na primeira semana, Flávio chegou a abrir até seis pontos, ali ele era o favorito absoluto, indiscutível. Se esperava que o segundo turno fosse só uma caminhada sem maiores problemas em direção à vitória. Na segunda semana, o que assistimos foi a reação da campanha de Lula em duas dimensões, nas ruas e nas redes, ambos os movimentos até surpreendentes. O PT e Lula nunca haviam tido nas redes o desempenho que conseguiram sob o comando do deputado André Janones (PT-MG). E há muito tempo os chamados progressistas não colocavam tanta gente nas ruas, que estavam praticamente monopolizadas pelos bolsonaristas desde as jornadas de junho de 2013. Então, nessa semana, a eleição continua tendo Flávio como favorito, mas ele perde a condição de absoluto e passa à condição de vulnerável, porque a maior parte estabelecia um empate técnico.

E como analisa esta última semana?

As primeiras pesquisas divulgadas esta semana não dão conta inteiramente do debate de domingo (18), porque nem todo o campo foi realizado no pós-debate. Precisamos ver a Quaest e a Datafolha na quinta-feira (22), e teremos uma visão mais clara se Flávio continua um favorito vulnerável ou se voltou a favorito absoluto. Hoje, a média das pesquisas continua em empate técnico desde a semana passada. Temos que aguardar as próximas para ver se esse quadro se altera.

O que faz a abstenção histórica no Brasil ser em torno de 20%?

Há fatores que estimulam a abstenção, como a ausência de segundo turno nos grandes estados, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Pernambuco e Ceará. Todos não terão segundo turno, não terão mais deputados estaduais e federais candidatos interessados em estimular eleitores para irem às urnas. Um fator de estímulo ao comparecimento é a campanha nas redes sociais, que ganhou mais intensidade, e esses atos eloquentes das duas campanhas. Isso por efeito costuma estimular o comparecimento. Não me sinto em condição de cravar se a abstenção vai diminuir. Como cidadão, torço para que diminua, porque significaria um maior comparecimento para a nossa democracia. Como a gente normaliza o fato de 32 milhões não terem comparecido para votar? Fui o primeiro a levantar essa preocupação em 2022, e agora está todo mundo falando da abstenção.

A ‘onda’ da campanha do presidente Lula ainda não foi capaz de virar o jogo?

De fato, é incontestável que houve uma mudança de cenário entre a primeira e a segunda semanas. Com marcações das pesquisas a partir da Quaest, veremos se essa onda continua. Se continuar, torna-se absolutamente plausível a hipótese de ultrapassagem de Lula sobre Flávio na reta final. Agora, chamo a atenção que se Lula chegar empatado numericamente na véspera da eleição, no sábado à noite (24), minha leitura é de que as chances de probabilidade serão de 55% para Flávio contra 45% para Lula. Se o empate numérico eventualmente aparecer sábado.

Por quê?

Pelo papel da abstenção, que afetou no primeiro turno e provavelmente afetará no segundo turno, muito mais a Lula do que a Flávio. A abstenção costuma afetar a todos, o problema é o diferencial da abstenção, que é adverso para o presidente. Se eles chegarem empatados numericamente, Flávio terá 55% de chance de levar o segundo turno. E se Flávio chegar com diferença de 1,5 ou dois pontos, a chance se abre para 70% a seu favor, e 30% para Lula, nas minhas projeções.

Há muitas críticas sobre o baixo nível da campanha, e um vazio de propostas. Que causas estariam por trás disso?

O que caracteriza essa eleição, os aspectos mais negativos a exemplo do debate de domingo, é consequência e sintoma da degradação da Nova República. Em fevereiro, a Nova República ultrapassou em duração os 41 anos da Primeira República (1889 a 1930), que se exauriu quando sua fórmula de governação se exauriu. Talvez esteja exaurindo quando a fórmula encontrada pelos constituintes de 1988, que foi um papel de moderador entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF) e à cúpula do Poder Judiciário, que agora está ‘fazendo água’. A crise do Banco Master é mais séria que a da Lava Jato, à medida que é transversal, atravessou os três Poderes. É um período em que a Nova República talvez seja redefinida em bases das quais tenhamos pouca capacidade de antevisão.

Seria uma distância da sociedade com a política?

No início do ano, o Datafolha mostrou que só 23% dos brasileiros lembravam do deputado em quem haviam votado em 2022. Isso é um quadro claro de que a representação está descolada da sociedade. É uma representação sem fidúcia. Não há responsabilidade do Congresso em relação à sociedade. Os políticos e a política se autonomizaram em relação à população, e isso contaminou todo o conjunto dos poderes. Estamos numa fase em que é preciso desenvolver novos caminhos. E muito se fala, corretamente, que o Congresso vai precisar intervir e reparametrizar o STF e o Judiciário, o que é corretíssimo e natural. Mas veja, a aprovação do STF hoje é muito baixa, apenas 34% avaliam como positiva, mas isso é quase três vezes superior à avaliação positiva do Congresso Nacional. Ou seja, um Poder ainda mais deslegitimado vai precisar regular e reparametrizar um Poder desgastado, mas bem menos desgastado que o Congresso hoje.

O que mais devemos observar nas próximas pesquisas?

Daqui para a frente vamos estar muito atentos à questão espontânea, que será mais refletida nos números finais do que na estimulada. As pessoas já terem claramente definido um candidato faltando três ou quatro dias para a eleição vai ser cada vez mais importante. E vamos ver finalmente nas pesquisas qual a avaliação do debate, quem ganhou, quem perdeu, quem ganhou mais ou menos. Porque a discussão sobre o debate vai continuar até o próximo, que será na TV Globo, na sexta-feira (23). Olhemos esses dois aspectos, vamos ver o montante de indecisos e prestar atenção naqueles eleitores que admitem votar em qualquer um dos candidatos. É muito importante olhar quem pode votar em Flávio, cruzar com quem pode votar em Lula e ver o tamanho desse percentual, as características desse público. A partir daí, podemos imaginar o que tem maior probabilidade de ocorrer até domingo que vem.

Falando no debate, qual a sua avaliação?

É preciso repensar os debates. Aquilo está mais pra MMA do que para debate de campanha presidencial. Acho que tem um consenso de que foi o pior dessas dez eleições até agora, desde 1989. Quem deve ter adorado seria o Duda Mendonça, porque ele adorava briga de galo, era criador (risos). Aquilo não ajuda, e é preciso lembrar que os debates avançaram muito na degradação a partir das eleições municipais de 2024, da famosa eleição em São Paulo. E quem teve papel de protagonista? Pablo Marçal, que no domingo estava orientando, era um coach do Flávio no debate. Ou seja, Pablo teve papel especialíssimo na degradação da qualidade do debate. Não digo que Flávio foi o único responsável, mas é muita coincidência que Pablo estivesse dirigindo um dos candidatos. O debate precisa mudar, os jornalistas precisam ter papel maior, porque são as perguntas deles as mais orientadas para políticas públicas, que respondem aos anseios dos eleitores com relação à saúde, educação, emprego, crédito e outras. Acho que foi lastimável assistirmos a esse último debate, precisa ser repensado. E também precisamos pensar nos debates do primeiro turno, com uma multidão de candidatos numa sala, isso não ajuda a democracia.

Muita gente acredita que a polarização inviabiliza o real debate político. Será que um dia voltaremos a debater em vez de discutir?

Excelente questão. Mas existe aí um problema sério, que antecede isso. A política brasileira é a mais individualizada do mundo democrático. Porque os nossos partidos são os menos enraizados no mundo. Precisamos diminuir essa hiperindividualização, e só se faz isso fortalecendo os partidos na sociedade. Veja que o PSD, que saiu como o maior partido das eleições municipais de 2024, com mais de 900 prefeituras, não conseguiu viabilizar um candidato a presidente da República, porque a política é individualizada e ninguém reconhece o partido.

As campanhas cada vez mais têm investido nas redes sociais. Mas qual é hoje a importância da televisão?

A propaganda na televisão tem um alcance fenomenal. A TV aberta no Brasil ainda é muito poderosa. Quando falamos do poder das redes sociais, é importante não esquecer que a TV como broadcast tem capacidade de mandar uma mensagem e alcançar mais de 100 milhões de pessoas diariamente. E, diferentemente das redes sociais, a televisão consegue furar as bolhas, o que é estratégico na campanha eleitoral. Esse ano, haverá eleições intermediárias nos Estados Unidos, e estão gastando quase 12 bilhões de dólares. Metade disso em televisão. Então a TV continua a ser um instrumento poderoso lá, que é o nascedouro das redes sociais. Aqui não poderia ser diferente, então com certeza tem papel importante.

Hoje o sentimento do eleitor brasileiro é de mudança?

A maioria dos brasileiros, cerca de 40% em média, quer uma mudança total. Outros 41% querem mudar apenas o que não está funcionando, e 18% querem continuidade. O presidente Lula no segundo turno também se afirma como um candidato de mudança, só que diz que no rumo certo, enquanto Flávio aponta que o Brasil está no rumo errado e para mudar tem que tirar Lula. Já houve uma eleição muito parecida, que foi a de 2014. Naquela disputa, em que 70% queriam mudança, o marqueteiro João Santana conseguiu fazer uma campanha e ajudou a convencer a maioria que Dilma Rousseff (PT) tinha mais habilidade para fazer as mudanças que a maioria da população desejava.

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