Lavareda: "Se quadro no sábado for de empate, Flávio tem 55% de chance de vitória"

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O acirramento da disputa presidencial apontado pelas pesquisas de intenções de voto tende a prevalecer até o sábado (24), véspera da eleição. No entanto, para o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) é favorito na disputa. Na definição dada pelo estudioso em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", trata-se de um "favorito vulnerável", que poderá voltar a ser "favorito absoluto", a depender da evolução dos levantamentos.

Segundo as projeções de Lavareda, mesmo que o liberal chegue à véspera da eleição empatado numericamente com o presidente Lula (PT), terá mais chances de vencer o segundo turno do que o petista, em função da abstenção. "Chamo atenção que se o presidente chegar empatado numericamente no sábado à noite, minha leitura é de que as chances de probabilidade serão de 55% para Flávio contra 45% para Lula. A justificativa é a abstenção, que afetou no primeiro turno e provavelmente afetará no segundo. Embora a abstenção costume afetar a todos, o problema é o diferencial dela, que é adverso para Lula. E se Flávio chegar com uma diferença de 1,5 ou dois pontos, a chance se abre para 70% para ele, contra 30% para Lula, nas minhas projeções", detalhou o cientista político.

Lavareda analisou a evolução do segundo turno e destacou o crescimento da campanha do petista, considerado por ele "até surpreendente". "Na primeira semana, Flávio abriu seis pontos na pesquisa, então ele era o favorito absoluto, indiscutível. Esperava-se que o segundo turno fosse só uma caminhada sem maiores problemas em direção à vitória dele. Mas no final da primeira semana, o que assistimos foi a reação da campanha de Lula em duas dimensões, nas ruas e nas redes sociais. Movimentos até surpreendentes, porque o PT e Lula nunca haviam tido nas redes o desempenho que conseguiram ter sob o comando do deputado André Janones (Rede-MG), e há muito tempo os chamados progressistas não colocavam tanta gente nas ruas, que estavam praticamente monopolizadas pelos bolsonaristas. Na segunda semana, a eleição continuou tendo Flávio como favorito, mas ele perdeu a condição de absoluto e passou a vulnerável, já que a maior parte das pesquisas estabelecia um empate técnico. Precisamos ver a Quaest nesta quarta-feira (21), que será a primeira pesquisa realizada totalmente após o debate do domingo, e que será sequenciada pela Datafolha na quinta-feira (21). A sinalização nos dirá se Flávio continua favorito vulnerável ou se voltou a absoluto. Precisamos aguardar as próximas pesquisas para ver se esse quadro de empate técnico se altera", explicou.

Apesar do crescimento de Lula, Lavareda avalia que ainda é cedo para cravar que o petista "virou" o jogo no segundo turno. "É incontestável que a mudança de cenário da primeira para a segunda semana do segundo turno ocorreu por conta de uma onda produzida a partir desses dois vetores, as ruas e as redes. Houve uma intensa movimentação, de certa forma inédita, já que há mais de dez anos não se via a esquerda e os progressistas terem tantas pessoas mobilizadas nas ruas. Mas nós veremos se essa onda, com as pesquisas a partir de amanhã, continua. Se continuar, torna-se absolutamente plausível a hipótese de ultrapassagem de Lula sobre Flávio na reta final. Se a onda continuar e o movimento assinalado pelas pesquisas da semana passada ganhar impulso e se for evidenciado na Quaest e Datafolha, mostrando uma hipotética maior capitalização das circunstâncias do debate por Lula, será plausível esse quadro", concluiu Lavareda.

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